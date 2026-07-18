Tren Maya de carga estará listo para enero, asegura Sheinbaum

Antes de iniciar su viaje hacia Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, por medio de un videomensaje, desde Puerto Morelos, Quintana Roo, la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, sistema ferroviario que, aseguró, será inaugurado en enero de 2027.

Es más, aseveró que con algunas de las nuevas locomotoras se transporta material para la construcción del nuevo tren.

En el anuncio, estuvo acompañada del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, general Manuel Ramírez Camacho; y el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

Acciones oficiales y entrega de viviendas en Quintana Roo

"Les tenemos una gran noticia. Ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga", señaló la mandataria del país.

Se informó que también llevó a cabo un recorrido de supervisión por la estación "Puerto Morelos" del Tren Maya y que tuvo una reunión -sin dar detalles-, con las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama y de Campeche, Layda Sansores; así como los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; de Tabasco, Javier May y de Chiapas, Eduardo Ramírez, que son las cinco entidades que recorre el Tren Maya de pasajeros y por donde pasará el sistema ferroviario.

Y si bien la Presidenta ya había decidido no asistir a los eventos que tendría este sábado, ante la cancelación de su vuelo comercial a Estados Unidos, cambió la situación y encabezó la entrega de 240 viviendas del fraccionamiento del Infonavit Arcos Paraíso en Cancún, Quintana Roo.

También otorgó 457 constancias de finiquito a créditos impagables, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, y en el acto, sostuvo que "los gobiernos deben ser facilitadores para la felicidad del pueblo, así de sencillo".