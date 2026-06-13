Sheinbaum reivindica la política energética de López Obrador y promete ampliar participación de la CFE

Al reivindicar la política energética impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a incorporar 28 mil megawatts adicionales al sistema eléctrico nacional y elevar la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía para que, al concluir su sexenio, la empresa pública produzca entre 57 y 65 por ciento de la electricidad del país.

Compromiso de Claudia Sheinbaum para fortalecer la CFE y la energía nacional

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, Sheinbaum Pardo aseguró que el fortalecimiento de la CFE iniciado en la administración anterior permitió recuperar la participación del Estado en un sector que consideró estratégico para el desarrollo nacional.

Recordó que cuando López Obrador asumió la Presidencia, las empresas privadas ya generaban más electricidad que la compañía pública, situación que comenzó a revertirse mediante inversiones en nuevas centrales de ciclo combinado, la modernización de hidroeléctricas y cambios legales impulsados por Morena.

Dijo que las reformas aprobadas durante los últimos años devolvieron a la CFE el carácter de empresa pública y establecieron mecanismos para fortalecer su presencia dentro del sistema eléctrico nacional. Añadió que mantener bajo control del Estado una actividad estratégica como la generación de energía es fundamental para preservar la soberanía energética del país.

Como parte de los planes para el sexenio, indicó que la nueva capacidad de generación provendrá de centrales de ciclo combinado, proyectos de energías renovables y esquemas de inversión en los que la propiedad y operación permanecerán en manos de la Comisión Federal de Electricidad.

Al estimar que con la incorporación de 28 mil megawatts adicionales al sistema eléctrico nacional, la participación de la empresa pública podría ubicarse entre 57% y 65% de la generación eléctrica del país al término de su administración, afirmó que "fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa amar a México".

Inauguración: Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima https://t.co/2cyGjIMhLI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

Central de Ciclo Combinado Manzanillo III y estrategia energética nacional

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III incorpora 357 megawatts al sistema eléctrico nacional y forma parte de la estrategia para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico.

Detalló que, con la entrada en operación de la nueva planta, el complejo termoeléctrico de Manzanillo alcanza una capacidad instalada de 2 mil 860 megawatts, la mayor del país, lo que permitirá atender la creciente demanda de energía en la región occidente y el Bajío.

González Escobar indicó que la nueva central utiliza tecnología de ciclo combinado, lo que incrementa la eficiencia en la generación de electricidad, reduce el consumo de combustible y disminuye las emisiones contaminantes. Agregó que el proyecto permitirá evitar la emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono al año.

También señaló que la planta forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la CFE y de la política de seguridad y justicia energética impulsada por el gobierno federal. Explicó que, además de las centrales de ciclo combinado, el plan de expansión contempla la entrada en operación de 38 nuevos proyectos de energías renovables.

La secretaria agregó que la combinación de nueva infraestructura de generación firme y proyectos renovables busca garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y acompañar el crecimiento de la demanda energética en los próximos años.