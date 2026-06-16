Sheinbaum confirma negativa a detención urgente de Rubén Rocha

La posibilidad de que México rechace la solicitud estadounidense contra Rubén Rocha dejó de ser una hipótesis y se convirtió este martes en un escenario reconocido por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el procedimiento en curso no corresponde a un juicio formal de extradición. Lo que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó fue una detención urgente con fines de extradición, mecanismo que, según afirmó, requiere pruebas suficientes para justificar la captura.

El gobierno mexicano sostiene que esas pruebas no existen. Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores revisó la documentación enviada por las autoridades estadounidenses y solicitó la opinión de la Fiscalía General de la República. Tras analizar el expediente, la fiscalía concluyó que no hay elementos suficientes para proceder con la detención solicitada.

La presidenta también rechazó que exista un plazo fatal de 60 días para resolver el caso, como plantearon reporteros durante la conferencia. Aseguró que ese plazo aplicaría dentro de un juicio formal de extradición, pero no en una solicitud de detención urgente como la que actualmente está sobre la mesa.

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Reacciones y postura del gobierno mexicano

Mientras el procedimiento siga en esta etapa, Estados Unidos debe aportar evidencia que respalde la petición. De lo contrario, México podría negarla.

"Si no hay pruebas", respondió Sheinbaum cuando se le preguntó si el gobierno podría rechazar la solicitud.

La mandataria subrayó que una negativa a la detención urgente no cerraría el caso. Estados Unidos todavía tendría la opción de promover un juicio formal de extradición, lo que abriría una ruta jurídica distinta y obligaría a presentar pruebas dentro de un proceso judicial completo.

En paralelo, la Fiscalía General de la República abrió sus propias carpetas de investigación a partir de la información recibida, aunque el gobierno evitó adelantar conclusiones sobre los resultados de esas indagatorias.

Sheinbaum respaldó la posición mexicana con un argumento de reciprocidad. Recordó que Estados Unidos también ha rechazado solicitudes de detención urgente presentadas por México al considerar insuficientes las pruebas aportadas. Incluso citó el caso del exgobernador de Tamaulipas y otros expedientes similares.