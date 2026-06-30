"México ganará", dice Sheinbaum; evita el marcador

México ganará. De eso dijo no tener dudas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque prefirió no arriesgar un pronóstico sobre el marcador del partido de este martes de la selección nacional.

Al inicio la conferencia matutina, la mandataria preguntó a los reporteros su pronóstico del partido de México contra Ecuador. Sobre la mesa aparecieron marcadores de 2-0, 2-1, 1-0 y 3-1.

La presidenta respondió entre sonrisas: "Obviamente va a ganar México, nada más estamos hablando de cuántos goles". Cuando le pidieron su quiniela, respondió: "No, yo no puedo decir".

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

¿Dónde verá el partido Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum confirmó que acudiría al encuentro en una sede mundialista junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Explicó que todavía definían desde cuál de dos alcaldías participarían en las actividades organizadas para seguir el partido y adelantó que más tarde informaría el sitio elegido.



Explicó que todavía no definían desde cuál de dos alcaldías presenciaría el partido del Tricolor. Foto: Cuartoscuro

"Nada más al rato nos vamos a hablar con la jefa de gobierno, porque vamos a ir juntas. y ya les aviso más tarde, dónde van. Porque estamos entre dos alcaldías. Sí, avisamos. Bueno, muchas gracias. Suerte, suerte a la selección. Mucha fuerza", dijo.

El momento distendió por unos minutos la conferencia antes de que el gobierno federal retomara la agenda de políticas públicas dedicada al tema de salud.