La felicitación de Sheinbaum a Estados Unidos que no se esperaba

Independientemente de los desacuerdos, las diferencias económicas y políticas que enfrentan México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los estadounidenses y a su gobierno por un año más de independencia.

Pero al mismo tiempo, recordó que "todas las naciones tienen derecho a ser libres e independientes".

Durante la entrega de apoyos del programa Mujer Bienestar en Michoacán, en la localidad de San Jerónimo Purenchécuaro, en el municipio de Quiroga, la mandataria -visiblemente cansada-, estaba haciendo un recuento de cuándo fue la primera "transformación" en México, y sostuvo que fue con la independencia de la corona española.

Y por ello, recordó la fecha conmemorativa del vecino país del norte:

"Por cierto, hoy se celebran 250 años de la independencia de Estados Unidos. Le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno".

"Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes", dijo la mandataria a las mujeres de todas edades que fueron convocadas al evento.

Durante el evento, también señaló que a su gobierno no lo eligió nadie más, "más que el pueblo", y que al pueblo se debe.

Sin embargo, las mujeres de la zona le dejaron de manifiesto no saber por qué existe la llamada Cuarta Transformación, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum dio una clase de historia sobre las que la 4T, asevera son las tres anteriores transformaciones que se dieron en México.

Programas sociales y apoyo a mujeres en Michoacán

Asimismo, presumió que en esta nueva etapa, su gobierno está dando este año un billón de pesos que destina los programas de bienestar, como la pensión para adulto mayor, las becas, jóvenes construyendo el futuro, producción para el bienestar, sembrando vida, con lo "que se trata de entregarle al pueblo lo que el pueblo lo que el pueblo le ha dado a su patria.

"Se trata de construir nuevos derechos del pueblo de México", y con ello anunció la Pensión Mujeres Bienestar, apoyo para las mujeres que tienen de 60 a 64 años, porque son, explicó, quienes más han trabajado cuidando y procurando a la familia, y es quien menos remuneración recibe en su vida.

"Las mujeres somos el alma de la nación, por eso siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de su historia y en el presente", subrayó la Presidenta.

Al mismo tiempo, llamó a "que no haya discriminación por ningún motivo, que no haya racismo, pero que tampoco haya machismo en nuestro país".

Señaló que su objetivo es que en cada municipio del país haya al menos un Centro Libre para la Atención de las Mujeres, en donde las mujeres se sientan seguras, a donde puedan acudir de manera gratuita, consultar a una abogada, una sicóloga "si la necesitan o sencillamente a juntarse con otras mujeres para leer o para hacer alguna actividad que tengan también acceso a la salud y que se les apoye en todo lo que necesiten".

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla indicó que en la entidad hay 127 Centros Libre, muchos de los cuales se instalaron en las zonas indígenas para la atención directa a las mujeres de los pueblos originarios.

De su parte, la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez explicó que en todo Michoacán son más de 146 mil mujeres quienes reciben Pensión Mujeres Bienestar.

Por la mañana, la presidenta Sheinbaum encabezó un acto privado en Pátzcuaro, donde se reunió con estudiantes de la demarcación.