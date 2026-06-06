Claudia Sheinbaum pide a jóvenes que sigan apoyando a Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los jóvenes a seguirle dando la oportunidad a Morena de continuar cambiando al país.

"¿Es suficiente el tiempo que llevamos? No. Hay que seguir. Lo que no podemos es echarnos para atrás", señaló.

Al encabezar una Asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, Veracruz, aseveró que no es culpa del joven no estudiar o no trabajar, sino de los gobiernos anteriores que no generaron las condiciones para que eso ocurriera.

Por ello, la mandataria del país cuestionó: "¿es suficiente el tiempo que llevamos? No. Hay que seguir. Lo que no podemos es echarnos para atrás, porque México empezó a cambiar en el 2018 a un país distinto, que toma en cuenta la dignidad de todas y todos los mexicanos.

"Esa es mi visión como Presidenta, poderle dar a los jóvenes no oportunidades, sino acceso a derechos, a la educación, a la salud, a un empleo digno, a un buen salario, eso es un derecho, no es una oportunidad, porque depende del gobierno no de las personas", aseveró.

Durante su intervención de poco más de 30 minutos, Sheinbaum Pardo destacó la capacidad de trabajo de los mexicanos, al afirmar que gracias a ellos se ha sacado adelante al país, pero también a Estados Unidos, gracias a los más de 40 millones de connacionales que viven en aquella nación.

En este sentido, aseveró que en el país no se debe creer la idea de que vinieron de Europa a conquistarnos, que las nuestras "eran civilizaciones menos, atrasadas.

"Somos país con grandeza", y recordó civilizaciones como la olmeca de más de tres mil años que logró mover piedras gigantes, las cabezas olmecas, y la llamada civilización madre, la maya, que como ninguna conoció el cosmos e inventó el cero.

La presidenta Sheinbaum Pardo hizo un recuento de lo que fue su vida como estudiante y cómo llegó a ser la Presidenta de México; pero también dio una clase de historia de cómo el entonces Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente más represor de los movimientos sociales.

También, de cómo en 36 años los gobiernos de entonces no construyeron más escuelas y no propiciaron las condiciones para que los mexicanos tuvieran acceso a sus derechos.

Jóvenes Construyendo el Futuro. Xalapa, Veracruz https://t.co/nJmaKurvvD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 6, 2026

Busca que jóvenes accedan a derechos, no a oportunidades

"Ahora lucho por los ideales que tuve de joven, construir más prepas y universidades", que buscar darle a las personas el motivo para desarrollarse como familia y país. "Nos dedicamos a trabajar por el que menos tiene. Buscamos la posibilidad de que los jóvenes puedan tener un empleo", señaló.

En ese sentido, aseveró que Jóvenes construyendo el futuro, les permite al menos tener un año de aprendices y después las mismas empresas determinan si son contratados o no.

Observó que en 8 años, si bien no dice cuántos jóvenes han sido beneficiados y resultaron contratados desde entonces, asegura que les ha permitido encontrar un empleo.

Por la tarde, la presidenta encabezará una asamblea para la entrega de obras de protección contra inundaciones del río Bobos, en río Filobobos, en Felipe Carrillo Puerto, Veracruz.