Representación política migrantes: Sheinbaum impulsa consulta directa

La representación política de los mexicanos que viven en el extranjero volvió a la discusión pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum defendiera un modelo en el que los propios migrantes decidan quiénes ocuparán las diputaciones destinadas a ese sector y no sean los partidos políticos quienes definan las candidaturas de manera unilateral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que esa propuesta formó parte de la reforma electoral conocida como "Plan A", la cual no prosperó en el Congreso.

Explicó que el planteamiento buscaba mantener las diputaciones de representación proporcional, pero obligar a los partidos a someter sus candidatos a la opinión de la comunidad mexicana residente en el exterior.

Sheinbaum sostuvo que el sistema vigente deja en manos de las dirigencias partidistas la designación de los diputados migrantes, sin que exista una participación directa de quienes viven fuera del país y serán representados por esos legisladores.

Debate sobre la iniciativa del Congreso de la Ciudad de México

"Lo importante, creo yo, es que sean los mexicanos en el exterior quienes decidan quién los representa y no el partido político", afirmó.

La presidenta respondió así a una pregunta sobre la iniciativa que analiza el Congreso de la Ciudad de México para modificar la forma en que se elige la diputación migrante local.

La propuesta ha generado críticas porque incorporaría el voto de los 33 distritos electorales de la capital al cómputo final, lo que, según sus detractores, reduciría el peso del sufragio emitido por los capitalinos residentes en el extranjero.

Sheinbaum evitó respaldar o rechazar esa iniciativa al señalar que primero debe conocerse con precisión el contenido del proyecto y el marco jurídico en el que se plantea.

"Tendrán que explicarlo en el Congreso de la Ciudad de México", respondió al ser consultada sobre la reforma.

La mandataria aprovechó la pregunta para abrir una discusión más amplia sobre los mecanismos de representación política de la diáspora mexicana. Explicó que existen distintas alternativas, como crear uno o varios distritos electorales para los mexicanos residentes en el exterior o mantener el esquema de representación proporcional con mecanismos de consulta directa entre los migrantes.

Añadió que cualquier modelo debe reconocer el derecho de los mexicanos que conservan su nacionalidad, incluso si cuentan con otra ciudadanía o residen en el extranjero con o sin documentos migratorios, a participar en la vida democrática del país.

Para Sheinbaum, el elemento central no es el diseño específico del sistema, sino garantizar que la decisión recaiga en los propios migrantes y no exclusivamente en las cúpulas partidistas.

La discusión adquiere relevancia porque México cuenta con una de las comunidades de connacionales más numerosas fuera de su territorio, concentrada principalmente en Estados Unidos, y la forma de integrar su representación política sigue siendo uno de los pendientes de las reformas electorales.