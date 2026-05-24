Claudia Sheinbaum supervisa ampliación de carretera Macuspana-Escárcega

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó los avances de la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega, tramo de la vía federal 186 que conecta Villahermosa con Chetumal y forma parte del corredor estratégico que enlaza el centro del país con la península de Yucatán y la ruta del Golfo hacia Tamaulipas.

La obra contempla una inversión estimada de 21 mil millones de pesos para intervenir 300 kilómetros en total. El proyecto incluye 130 kilómetros de ampliación de dos a cuatro carriles y 170 kilómetros de conservación y mantenimiento. La modernización abarca territorio de Tabasco, Chiapas y Campeche como parte del programa federal de infraestructura carretera.

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Durante su recorrido, Sheinbaum explicó que el tramo Macuspana-Escárcega constituye el único segmento de dos carriles dentro del corredor terrestre que conecta la Ciudad de México con Mérida, por lo que la meta del gobierno federal es consolidar un trayecto continuo de cuatro carriles para mejorar movilidad, logística comercial y condiciones de seguridad vial.

"Estamos en la carretera Macuspán-Escárcega. Son 250 kilómetros. Este tramo es el único que tiene dos carriles para poder venir de la Ciudad de México hasta la península de Yucatán o de plano por todo el Golfo hasta Tamaulipas. Estamos haciendo esta carretera de dos carriles a cuatro carriles para que sea de cuatro carriles desde la Ciudad de México hasta Mérida", dijo.

La ampliación se distribuye en 42 kilómetros en Tabasco, 63 kilómetros en Chiapas y 25 kilómetros en Campeche. El diseño incorpora dos carriles por sentido, barrera central de concreto y retornos cada dos o 2.5 kilómetros.

El proyecto considera especificaciones técnicas orientadas a resistir condiciones climáticas severas en una región con alta exposición a lluvias intensas y temperaturas extremas.

Supervisamos los avances de la obra de ampliación de 2 a 4 carriles del tramo Macuspana–Escárcega, una infraestructura estratégica que fortalecerá la conectividad y la seguridad vial del sureste del país.

Este proyecto permitirá consolidar una vía más ágil y eficiente entre la... pic.twitter.com/6LqIKi2Rrm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 24, 2026

Sheinbaum informó que durante 2025 se concluyeron 16 kilómetros y que durante 2026 la meta es avanzar 56 kilómetros adicionales hasta completar el programa multianual.

La presidenta reconoció el trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, del gobierno de Tabasco y del personal de construcción involucrado.

El gobierno federal estima que la modernización reducirá hasta 40 minutos los tiempos de traslado para transporte particular, carga y servicios logísticos.

La administración federal sostiene que la ampliación fortalecerá la conectividad regional, facilitará el comercio entre estados del sureste, impulsará actividad turística y mejorará la seguridad para miles de usuarios que circulan por este corredor estratégico.

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