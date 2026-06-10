¿Se cancela el Fan Fest del Zócalo por las protestas de la CNTE? Esto dijo Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este miércoles que el FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 podría no estar disponible para la inauguración del torneo, debido a las movilizaciones y bloqueos que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la zona centro de la capital.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, en caso de que el Zócalo no pueda utilizarse para la inauguración del Mundial 2026, existen alternativas en la capital.

Señaló que en la Ciudad de México se habilitaron 18 sedes públicas donde la población podrá ver el partido de manera gratuita, como parte de la organización de la sede mundialista.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México donde se puede ver el partido de manera gratuita… ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes”, afirmó durante su conferencia matutina.

Bloqueos y movilizaciones complican la capital

Mientras tanto la CNTE mantiene este miércoles sus movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, a un día del arranque del Mundial 2026 en la capital, advirtió que, de no recibir una respuesta favorable a sus demandas por parte del gobierno federal, mantendrá sus protestas incluso durante el día de la inauguración.

Por un lado, realizaron movilizaciones desde su campamento en el Centro Histórico hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se esta llevando acabo la cuarta mesa de diálogo con autoridades federales.

En paralelo, se registraron bloqueos en vialidades como Paseo de la Reforma y Bucareli, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular y al servicio del Metrobús.

Aunado a esto, además del plantón instalado en el Zócalo, se reporta la incorporación de nuevos contingentes, incluidos grupos estudiantiles que se sumarán a las protestas.

Crece la seguridad ante posibles protestas

Las protestas han provocado cierres intermitentes y operativos de seguridad en distintos puntos estratégicos de la ciudad, ante la posibilidad de nuevas movilizaciones hacia zonas de alta afluencia, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en caso de que no se alcancen acuerdos en las negociaciones.

Asimismo, autoridades capitalinas mantienen vigilancia reforzada en puntos considerados estratégicos mientras continúan las negociaciones entre la CNTE y el gobierno federal.