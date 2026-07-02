El pronóstico de clima para este jueves 2 de julio es la persistencia de lluvias ligeras con chubascos las primeras horas del día
Lluvias en CDMX: ¿A qué hora lloverá hoy y cuál es el pronóstico?
Por: Citli Toribio
La mañana de este jueves 2 de julio, la Ciudad de México amaneció nublada nuevamente. Y organismos meteorológicos nacionales pronostican lluvias durante todo el día por lo que es conveniente que conozcas el cambiante pronóstico del tiempo para que tomes tus debidas precauciones.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pronostican un ambiente fresco por la mañana y cálido con cielo nublado. La temperatura mínima es de 13°C y la máxima de 23°C. Sin embargo, se prevén lluvias fuertes con granizo y actividad eléctrica por la tarde.
El pronóstico de lluvias para este jueves 2 de julio es la persistencia de lluvias ligeras con chubascos las primeras horas del día. La amenaza es para las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Alcaldía Coyoacán
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
¿A qué hora lloverá este jueves 2 de julio?
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se prevén lluvias ligeras entre las 12 y las 3 de la tarde, moderadas entre las 3 y las 6 y fuertes con actividad eléctrica entre las 6 y las 10 de la noche.
El volumen de lluvia que se espera es de 15 a 29 mm.
Hasta el momento, no se registra el levantamiento de ninguna alerta de riesgos ante el clima, aunque se recomienda estar pendiente de cualquier modificación a través de Ovaciones.
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