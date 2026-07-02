Lluvias en CDMX: ¿A qué hora lloverá hoy y cuál es el pronóstico?

La mañana de este jueves 2 de julio, la Ciudad de México amaneció nublada nuevamente. Y organismos meteorológicos nacionales pronostican lluvias durante todo el día por lo que es conveniente que conozcas el cambiante pronóstico del tiempo para que tomes tus debidas precauciones.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pronostican un ambiente fresco por la mañana y cálido con cielo nublado. La temperatura mínima es de 13°C y la máxima de 23°C. Sin embargo, se prevén lluvias fuertes con granizo y actividad eléctrica por la tarde.

El pronóstico de lluvias para este jueves 2 de julio es la persistencia de lluvias ligeras con chubascos las primeras horas del día. La amenaza es para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Alcaldía Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

¿A qué hora lloverá este jueves 2 de julio?

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se prevén lluvias ligeras entre las 12 y las 3 de la tarde, moderadas entre las 3 y las 6 y fuertes con actividad eléctrica entre las 6 y las 10 de la noche.

Este jueves amanece fresco. Después del mediodía se espera ambiente cálido con cielo nublado. Se prevén #lluvias fuertes acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



?#Temperatura máxima: 23 °C.

?#Temperatura mínima: 13 °C.



Mantente informado.... pic.twitter.com/mUBLrHjqQC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 2, 2026

El volumen de lluvia que se espera es de 15 a 29 mm.

Hasta el momento, no se registra el levantamiento de ninguna alerta de riesgos ante el clima, aunque se recomienda estar pendiente de cualquier modificación a través de Ovaciones.