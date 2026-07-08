Clima de hoy 8 de julio: ¿A qué hora lloverá en CDMX?

Esta mañana la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIYPCCDMX) pronosticó un ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, lluvias que van de fuertes a muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La dependencia prevé corrientes de viento variable de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas hasta de 40 km/h. La temperatura mínima en CDMX será de 14° C y como máxima alcanzaríamos hasta los 24°C. La calidad del aire según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) es buena.

Dentro del pronóstico de lluvias, se prevén lluvias fuertes y caída de granizo en gran parte de la Ciudad de México, en esta ocasión, por un periodo de tiempo mucho más largo. Se esperan precipitaciones de 15 a 39 milímetros, lo cual habla de lluvias moderadas a fuertes.

¿A qué hora lloverá?

Se espera cielo nublado y lluvias con actividad eléctrica entre las 3 y las 6 de la tarde y sin tanto relámpago, a partir de las 9 y las 00:00 horas.

Este miércoles se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, #lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



?#TemperaturaMáxima: 24 °C.

?#TemperaturaMínima: 14 °C.



Mantente informado.... pic.twitter.com/Z2AvCuwmeG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 8, 2026

Las alcaldías reportadas con probabilidad de lluvias con intensidad leve son:

Alcaldía Gustavo Amarillo.

Alcaldía Venustiano Carranza.

Alcaldía Milpa Alta.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIYPCCDMX) recomienda un monitoreo constante para saber si se activan las alertas amarilla o naranja en el transcurso del día.

Cabe señalar, que el día de ayer se registraron inundaciones en la Alcaldía Tláhuac; particularmente en la colonia Quiahuautla.

Sin embargo ya se realizaron labores de desazolve, según informaron a través de su cuenta de X, los bomberos, SEGIAGUA, C5 de la CDMX SGIYPCCDMX, Secretaría de Participación Ciudadana y la Secretaría de Obras y Servicios ( SOBSECCDMX)