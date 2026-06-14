Un frente frío sorprenderá a México en plena segunda mitad de junio y cambiará las condiciones del clima con lluvias, tormentas y descensos de temperatura en varias regiones del país
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¿Ya no hará calor? Frente frío provocará lluvias y fuertes vientos en México
Por: Sonia Barrón
La segunda mitad de junio traerá una sorpresa para millones de mexicanos.
Cuando parecía que las altas temperaturas dominarían por completo el país, un nuevo fenómeno meteorológico provocará cambios importantes en el clima y pondrá en alerta a varias entidades.
Lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en algunas regiones marcarán los próximos días, en un escenario que contrasta con la persistente ola de calor que todavía afecta a gran parte del territorio nacional.
En Ovaciones te decimos todos los detalles sobre este nuevo frente frío que estará azotando a México en los siguientes días, así como los estados afectados por este fenómeno meteorológico.
Frente frío llega a México con lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un frente frío fuera de temporada comenzará a influir en las condiciones climáticas de México durante la segunda quincena de junio.
Este sistema frontal interactuará con canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, además de una zona de baja presión con potencial ciclónico.
La combinación de estos fenómenos favorecerá lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en numerosas regiones del país.
Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo de inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y encharcamientos urbanos, especialmente en las zonas donde las precipitaciones serán más abundantes.
¿Cuándo lloverá y hará frío?
Los efectos del frente frío comenzarán a sentirse a partir del domingo 14 de junio, aunque su mayor intensidad se espera entre el lunes 15 y el martes 16 de junio.
Durante estos días se prevé:
Incremento de lluvias y tormentas eléctricas.
Rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora en algunas regiones.
Descenso de temperaturas en zonas del norte y áreas montañosas.
Posibles granizadas y tolvaneras.
El fenómeno también podría fortalecerse debido al desarrollo de zonas de baja presión en el Pacífico, que mantienen potencial para evolucionar a ciclones tropicales.
Entidades y estados afectados por el frente frío
Las entidades con mayor riesgo por lluvias intensas y fuertes vientos son:
San Luis Potosí
Tamaulipas
Hidalgo
Puebla
Veracruz
Oaxaca
Chiapas
Nuevo León
Michoacán
Querétaro
Tlaxcala
Guerrero
También se esperan afectaciones en:
Sonora
Sinaloa
Chihuahua
Durango
Nayarit
Jalisco
Ciudad de México
Estado de México
Coahuila
Tabasco
Campeche
Quintana Roo
Morelos
Guanajuato
Entidades con alertas de lluvias
Las precipitaciones se extenderán en gran parte del país, especialmente en:
Ciudad de México
Estado de México
Jalisco
Colima
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Veracruz
Puebla
Hidalgo
Tamaulipas
Tabasco
Campeche
Quintana Roo
Michoacán
Nuevo León
Querétaro
Tlaxcala
Chihuahua
Coahuila
¿Ya no hará calor?
La llegada del frente frío no significa el fin de las altas temperaturas en México. El SMN explicó que la onda de calor continuará afectando diversas regiones del país, por lo que se mantendrá un escenario de extremos climáticos.
Los estados donde se esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius son:
Baja California
Sonora
Chihuahua
Durango
Sinaloa
Nayarit
Mientras tanto, otras entidades continuarán registrando temperaturas de entre 35 y 40 grados, entre ellas:
Nuevo León
Tamaulipas
Veracruz
Jalisco
Colima
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Península de Yucatán
Los especialistas señalaron que México enfrentará una semana de fuertes contrastes, con regiones bajo lluvias torrenciales y otras soportando calor extremo, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.
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