¿Ya no hará calor? Frente frío provocará lluvias y fuertes vientos en México

La segunda mitad de junio traerá una sorpresa para millones de mexicanos.

Cuando parecía que las altas temperaturas dominarían por completo el país, un nuevo fenómeno meteorológico provocará cambios importantes en el clima y pondrá en alerta a varias entidades.

Lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en algunas regiones marcarán los próximos días, en un escenario que contrasta con la persistente ola de calor que todavía afecta a gran parte del territorio nacional.

En Ovaciones te decimos todos los detalles sobre este nuevo frente frío que estará azotando a México en los siguientes días, así como los estados afectados por este fenómeno meteorológico.





Frente frío llega a México con lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un frente frío fuera de temporada comenzará a influir en las condiciones climáticas de México durante la segunda quincena de junio.

Este sistema frontal interactuará con canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, además de una zona de baja presión con potencial ciclónico.

La combinación de estos fenómenos favorecerá lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en numerosas regiones del país.

Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo de inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y encharcamientos urbanos, especialmente en las zonas donde las precipitaciones serán más abundantes.

¿Cuándo lloverá y hará frío?

Los efectos del frente frío comenzarán a sentirse a partir del domingo 14 de junio, aunque su mayor intensidad se espera entre el lunes 15 y el martes 16 de junio.

Durante estos días se prevé:

Incremento de lluvias y tormentas eléctricas .

Rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora en algunas regiones.

Descenso de temperaturas en zonas del norte y áreas montañosas.

Posibles granizadas y tolvaneras.

El fenómeno también podría fortalecerse debido al desarrollo de zonas de baja presión en el Pacífico, que mantienen potencial para evolucionar a ciclones tropicales.

Entidades y estados afectados por el frente frío

Las entidades con mayor riesgo por lluvias intensas y fuertes vientos son:

San Luis Potosí

Tamaulipas

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Nuevo León

Michoacán

Querétaro

Tlaxcala

Guerrero

También se esperan afectaciones en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Ciudad de México

Estado de México

Coahuila

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Morelos

Guanajuato

Entidades con alertas de lluvias

Las precipitaciones se extenderán en gran parte del país, especialmente en:

Ciudad de México

Estado de México

Jalisco

Colima

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Michoacán

Nuevo León

Querétaro

Tlaxcala

Chihuahua

Coahuila

Consulta el pronóstico a 4 días para la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/qKItEYkN5I — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 14, 2026

¿Ya no hará calor?

La llegada del frente frío no significa el fin de las altas temperaturas en México. El SMN explicó que la onda de calor continuará afectando diversas regiones del país, por lo que se mantendrá un escenario de extremos climáticos.

Los estados donde se esperan temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius son:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Mientras tanto, otras entidades continuarán registrando temperaturas de entre 35 y 40 grados, entre ellas:

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Península de Yucatán

Los especialistas señalaron que México enfrentará una semana de fuertes contrastes, con regiones bajo lluvias torrenciales y otras soportando calor extremo, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

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