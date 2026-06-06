Lluvias y actividad eléctrica figuran en el pronóstico para la inauguración del Mundial 2026

Los aficionados que asistirán al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, podrían necesitar algo más que su boleto.

Los pronósticos meteorológicos anticipan lluvias y posibles tormentas eléctricas para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, fecha en la que el Estadio Banorte recibirá el arranque del torneo.

De mantenerse las previsiones actuales, la lluvia podría acompañar tanto la ceremonia inaugural como las actividades previas al encuentro, en una ciudad que durante los últimos días ha registrado precipitaciones constantes.

Las condiciones meteorológicas también han generado alertas en algunas sedes de Estados Unidos. Recientemente, un partido amistoso entre Arabia Saudita y Puerto Rico disputado en Texas tuvo que ser interrumpido durante más de una hora debido a una tormenta eléctrica, un episodio que volvió a poner atención sobre el impacto que podría tener el clima durante la competencia mundialista.