¿Ya no habrá más lluvias? La canícula azotará en varios puntos de México

La sensación de bochorno, los cielos más despejados y la reducción de las lluvias ya comenzaron a llamar la atención en distintas regiones del país.

Aunque para muchas personas parece un cambio repentino en el clima, detrás de este comportamiento existe un fenómeno estacional que cada año modifica temporalmente la temporada de precipitaciones en México y que ahora vuelve a colocarse en el centro de los pronósticos meteorológicos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), varias zonas del territorio nacional ya muestran condiciones asociadas a la canícula, un periodo caracterizado por la disminución temporal de las lluvias y un aumento en la sensación de calor.

En Ovaciones te explicamos a detalle qué es la canícula y en qué entidades de la república mexicana estará afectando.

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Clima en México

Durante el primer semestre de 2026, México registró un superávit de lluvias de 7.9 % respecto al promedio climatológico 1991-2020, según datos oficiales del SMN.

Incluso, junio de 2026 se ubicó entre los meses de junio más húmedos desde que existen registros formales. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en julio.

Entre el 1 y el 15 de julio, las precipitaciones disminuyeron 8.7 % frente al promedio histórico del mismo periodo, una señal que permitió a los meteorólogos identificar el inicio del patrón estacional de la canícula en diversas regiones del país.

Este fenómeno se presenta principalmente en el noreste, oriente y Pacífico sur, además de la vertiente del Golfo de México y la Península de Yucatán.

La reducción de nubosidad favorece una mayor radiación solar, por lo que el ambiente suele sentirse más pesado y sofocante.

¿Qué es la canícula?

"La canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México y se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las lluvias, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar", explicó la Conagua a través del SMN.

En términos sencillos, la canícula es como una "pausa" dentro de la temporada de lluvias.

Aunque el verano continúa y siguen existiendo posibilidades de tormentas, durante varias semanas las precipitaciones disminuyen notablemente en ciertas regiones del país.

Los especialistas también la conocen como sequía de medio verano o sequía intraestival.

Generalmente ocurre entre julio y agosto y puede extenderse alrededor de 40 días, aunque su duración e intensidad cambian cada año.

Una forma fácil de entenderlo es imaginar que el cielo se "destapa": hay menos nubes, entra más radiación solar y el calor se siente con mayor fuerza.

Por eso muchas personas perciben que "arde más el sol", aun cuando los termómetros no necesariamente registren las temperaturas máximas del año.

De hecho, el SMN aclara que la canícula no significa automáticamente el periodo más caluroso del año.

Los valores extremos suelen alcanzarse en meses previos, como mayo. Lo que aumenta durante la canícula es principalmente la sensación térmica y el bochorno debido a la menor nubosidad.

Además del calor, este fenómeno puede provocar:

Mayor riesgo de deshidratación .

Golpes de calor , especialmente en niños y adultos mayores.

Disminución de niveles de ríos y presas en algunas regiones.

Estrés hídrico para actividades agrícolas y ganaderas.

Incremento del riesgo de incendios forestales en zonas secas.

¿Dónde y cuándo afectará la canícula en México?

La canícula no afecta a todo el territorio nacional por igual. Algunas entidades la resienten con mayor intensidad, mientras que en otras su impacto es menor o prácticamente imperceptible.

Las regiones donde suele presentarse con mayor frecuencia son:

Vertiente del Golfo de México.

Península de Yucatán .

Noreste de México.

Oriente del país.

Algunas zonas del centro.

Costas del Pacífico sur.

Estados que podrían resentir más sus efectos

Colima

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

En contraste, entidades como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Nayarit, Querétaro y Sonora suelen registrar un impacto menor debido a sus condiciones geográficas y a la influencia de otros sistemas meteorológicos.

¿Cuándo hará calor? Julio y agosto serán clave

El SMN advierte que la canícula puede iniciar desde junio o extenderse hasta septiembre, por lo que no es posible predecir con exactitud su duración o intensidad.

Lo que sí es un hecho es que durante las próximas semanas millones de personas podrían experimentar días más secos, menos lluvias y una sensación de calor más intensa en buena parte del país.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos oficiales de Conagua y del SMN, especialmente en las regiones donde la disminución de precipitaciones ya comenzó a hacerse evidente.