CNTE acepta volver a diálogo con Segob, pero exige una nueva propuesta del gobierno

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptó regresar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, condicionó su participación a que el gobierno federal presente nuevas propuestas para atender sus demandas, luego de los enfrentamientos registrados entre maestros de Guerrero y elementos de la Secretaría de Seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

La decisión fue comunicada a los contingentes después de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunciara la reanudación de las negociaciones con el magisterio disidente.

Los dirigentes de la CNTE señalaron que acudirán al encuentro convocado por el gobierno federal porque mantienen disposición para alcanzar acuerdos, aunque dejaron claro que no volverán a una mesa para escuchar las mismas respuestas que han recibido durante semanas.

La Coordinadora reiteró que sus principales exigencias continúan siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y modificaciones al sistema de pensiones, por lo que espera una respuesta distinta a las planteadas hasta ahora por las autoridades federales.