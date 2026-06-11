Mientras se organizan para avanzar, la CNTE acusa a Sheinbaum de incumplir promesas de campaña

Entre advertencias para evitar infiltraciones y consignas contra el gobierno federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició su movilización sobre Calzada de Tlalpan con acusaciones contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reprochó no haber cumplido las promesas realizadas al magisterio durante su campaña presidencial en materia de pensiones, seguridad social y derechos laborales.

A través de los altavoces instalados en la movilización, integrantes de la organización insistieron en que las propuestas presentadas por el gobierno federal en las mesas de negociación no responden a las demandas centrales del movimiento, por lo que responsabilizaron a las autoridades de mantener el conflicto y prolongar el paro nacional.

Los mensajes difundidos entre los contingentes señalaron que uno de los principales reclamos es el incumplimiento de la promesa de campaña para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y restablecer un sistema solidario de pensiones.

También reprocharon que, pese a los compromisos asumidos durante la campaña presidencial, no se han generado las condiciones para revertir el esquema de cuentas individuales ni garantizar mejores condiciones de retiro para los trabajadores del Estado.

Desde el sistema de sonido también se cuestionaron diversos proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno federal, al considerar que no han significado beneficios directos para las comunidades con mayores rezagos, mientras persisten carencias en educación, salud y seguridad social.

En ese contexto, insistieron en que la movilización no responde únicamente a demandas salariales, sino a la defensa de derechos laborales y de la educación pública.

CNTE llama a la disciplina y al autocuidado

De manera paralela, se mantuvieron constantes llamados a la disciplina y al orden entre los participantes. Se pidió a los contingentes permanecer agrupados por secciones y regiones, respetar la estructura de seguridad interna y evitar acciones que pudieran alterar el carácter pacífico de la protesta.

Asimismo, se alertó sobre la posible presencia de personas ajenas al movimiento, por lo que se solicitó a los manifestantes no caer en provocaciones y reportar cualquier situación que pudiera generar confrontaciones.

Los mensajes insistieron en que la prioridad era impedir que actores externos desvirtuaran las demandas del magisterio o provocaran incidentes durante la movilización.

Mientras avanzaba la organización de los contingentes, los maestros corearon consignas como "Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden", "El paro es culpa del Estado" y "Claudia, decías que cambiarías todo, mentira, mentira, la misma porquería".