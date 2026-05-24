CNTE adelanta paro nacional; mañana comienzan las marchas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha confirmado oficialmente en el inicio de una huelga nacional indefinida, que no sólo provocará la suspensión de clases en miles de escuelas, sino que el día de mañana lunes 25 de mayo, sino que se instalará un plantón.

Dicho plantón, se instalará en el marco de los preparativos para recibir a miles de turistas en el marco del Mundial de Futbol 2026. Y, según lo determinado en la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente, las fechas de movilizaciones quedarían de la siguiente manera.

¿Cuándo empieza el paro nacional de la CNTE?

25 de mayo de 2026

Este lunes 25 de mayo, la Sección 22 de Oaxaca, empezará de manera anticipada su jornada de huelga y movilizaciones locales. Esto sería un comienzo anticipado a lo que se tenía pronosticado.

Los contingentes instalarán un plantón indefinido al llegar al Zócalo capitalino. Foto: Facebook @Cnte Nacional ❮ ❯

1° de junio

Para el 1° de junio se prevé el arranque de la huelga general en las distintas entidades federativas del país y una marcha masiva con dirección al Zócalo capitalino.

Aunado a esto, se anticipa que la suspensión de clases en escuelas públicas de educación básica será mayor especialmente en los calendarios de actividades de: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México.

La dirigencia de la CNTE ha enfatizado en diferentes ocasiones, que planean aprovechar los reflectores internacionales para visibilizar sus demandas, si sus exigencias no se resuelven antes de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Afectaciones durante Mundial 2026

Estas movilizaciones podrían afectar de manera indirecta a las dinámicas logísticas o de transporte en zonas aledañas a los recintos de las sedes mundialistas. Esto fungiría como presión que ha encendido las alertas en los sectores comerciales y turísticos.

En ambas fechas se prevé que en cuanto los contingentes lleguen a la plancha del Zócalo capitalino, instalarán un plantón de manera indefinida hasta que se resuelvan sus demandas.

Demandas

Pensiones dignas: Exigen el regreso a un sistema de pensiones solidario intergeneracional, eliminando las cuentas individuales administradas por las Afores y calculando los pagos en salarios mínimos y no en UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Aumento salarial: Demandan un incremento del 100% al sueldo base.

Reforma educativa: Piden la derogación de las reformas educativas previas y la eliminación de evaluaciones punitivas de permanencia que afectan al gremio.

Exigen el cese del control vertical y solicitan mayor justicia social para