Vuelve la CNTE a bloquear Paseo de la Reforma

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a bloquear Paseo de la Reforma este viernes en el marco del día 12 de su huelga nacional y también se apostaron a las afueras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reiterar sus demandas.

CNTE mantiene bloqueos en Paseo de la Reforma y frente a la SEP

Los manifestantes se colocaron a la altura de El Caballito, como lo han hecho en los últimos días desquiciando la circulación en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Siguen bloqueos de la CNTE tras inauguración del Mundial

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Postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y respuesta de la CNTE

Luego de que en el partido inicial fueran contenidos en las inmediaciones del estadio Ciudad de México, este viernes los maestros retomaron sus bloqueos, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ante la actitud que ha tomado la organización sindical frente a los ofrecimientos del gobierno federal.

Postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y respuesta de la CNTE

En un improvisado mitin, los integrantes de la CNTE insistieron en que la presidenta prometió en su campaña derogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y ahora que llegó al gobierno ya no quiere dialogar con ellos.

Ante este y otros bloqueos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó a los ciudadanos prevenir los tiempos de traslado y utilizar como alternativas viales la avenida Chapultepec, la avenida de los Insurgentes, el anillo Periférico, el Eje Central, y los Ejes 1 y 2 Oriente.