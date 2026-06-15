CNTE exige diálogo directo con Sheinbaum o endurecerá protestas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no puede sustituir las mesas de negociación por posicionamientos realizados durante sus conferencias matutinas, exigió retomar el diálogo directo con el magisterio y definir en una mesa formal el futuro de las negociaciones, ratificó que no levantará el plantón ni la huelga nacional y amagó con endurecer sus movilizaciones si el gobierno mantiene esa postura.

CNTE exige diálogo formal y rechaza sustitución por conferencias

"La CNTE se va a organizar mucho más y con más coraje", advirtió el secretario general de la Sección 9 Democrática, Pedro Hernández Morales, durante una conferencia de prensa realizada en la caseta de Tlalpan, uno de los tres puntos donde la Coordinadora desplegó acciones simultáneas junto con las casetas de San Marcos y la autopista México-Pachuca.

Desde ahí, los dirigentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Baja California y la Ciudad de México ratificaron la continuidad de la huelga nacional y del plantón instalado en el Centro Histórico, rechazaron las versiones sobre un eventual repliegue del movimiento y anunciaron la llegada de nuevos contingentes para reforzar la protesta.

A cinco días de la última reunión con integrantes del gabinete federal, la Coordinadora cuestionó que las respuestas del gobierno hayan comenzado a difundirse desde las conferencias presidenciales y no en la mesa de negociación. Pedro Hernández Morales reclamó que cualquier definición sobre el futuro del diálogo sea comunicada directamente a la Comisión Nacional Única de Negociación y afirmó que el movimiento sigue a la espera de una convocatoria formal para retomar las conversaciones.

Denuncias de operativos y criminalización de la protesta

El dirigente aseguró que la CNTE mantiene disposición para continuar las negociaciones, pero advirtió que, si existe la intención de cerrar la interlocución con el magisterio, el gobierno debe comunicarlo directamente a sus representantes. "Si ya no quieren interlocución con la CNTE, que nos lo digan de frente", puntualizó, tras señalar que una decisión de esa naturaleza representaría "un antes y un después" en el conflicto y sólo provocaría una mayor organización de las bases magisteriales.

En respuesta a los señalamientos por la liberación de casetas, Hernández Morales aseguró que cuando los contingentes llegaron a Tlalpan las plumas ya se encontraban levantadas, por lo que negó que los maestros hubieran forzado su apertura, por lo que explicó que se permitió el libre tránsito de vehículos para evitar confrontaciones y para impedir que posteriormente se responsabilizara al movimiento de la apertura de las barreras de cobro.

Al reconocer que existe preocupación entre los representantes magisteriales por la posible apertura de carpetas de investigación contra participantes en las movilizaciones, dijo que las revisiones a autobuses, los operativos de vigilancia y diversos señalamientos públicos forman parte de una estrategia para criminalizar la protesta y desacreditar las acciones emprendidas por la Coordinadora.

Por su parte, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, rechazó las versiones que atribuyen a la CNTE una falta de disposición para negociar y aseguró que el magisterio ha mantenido abiertos los canales de diálogo durante los últimos dos años.

También defendió la continuidad de la huelga nacional al señalar que la decisión fue respaldada mediante consultas realizadas con las bases y negó que existan divisiones internas dentro de la organización.

Aseguró que continúan llegando relevos de maestros de distintas entidades para fortalecer el plantón instalado en la capital del país y reiteró que la protesta no se encuentra en proceso de retiro. También defendió los mecanismos de consulta utilizados por las secciones sindicales para definir la permanencia del paro y rechazó los cuestionamientos realizados contra las decisiones adoptadas por las bases magisteriales.

A las diferencias por la negociación se sumaron denuncias sobre los operativos de vigilancia desplegados en los accesos a la Ciudad de México. Pérez Martínez acusó que autobuses que trasladan a los contingentes magisteriales han sido sometidos a revisiones por parte de elementos de seguridad y binomios caninos, además de la presencia de policías antimotines en puntos donde se concentran los maestros.

Según la dirigente, las inspecciones se realizan a unidades que se dirigen al plantón instalado en el Centro Histórico y, en algunos casos, los agentes incluso suben a los autobuses para revisar a los pasajeros. También denunció la instalación de retenes y dispositivos de vigilancia en distintos accesos a la capital, medidas que calificó como una forma de hostigamiento y criminalización de la protesta social.

Representantes de otras secciones de la Coordinadora respaldaron la continuidad de la huelga nacional y denunciaron descuentos salariales, medidas administrativas contra trabajadores movilizados y una campaña para desacreditar al movimiento. Asimismo, coincidieron en que las propuestas presentadas por el gobierno federal siguen sin atender las demandas centrales del magisterio.

Respecto a las alternativas planteadas para el sistema de pensiones, la CNTE rechazó que la transferencia de cuentas a PENSIONISSSTE represente una solución de fondo, al considerar que mantiene intacto el esquema de cuentas individuales derivado de la Ley del ISSSTE de 2007, cuya abrogación continúa siendo una de las principales exigencias del movimiento.

Los dirigentes también rechazaron los señalamientos que vinculan sus demandas con un eventual regreso a prácticas como la venta o herencia de plazas y, afirmaron que la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) debe dar paso a un nuevo mecanismo de ingreso, promoción y reconocimiento para los docentes, construido con la participación del magisterio.