Llega este lunes avanzada de la CNTE a la Ciudad de México

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará sus movilizaciones en la Ciudad de México este lunes y determinó que miles de profesores de Oaxaca llegarán a la capital del país para empezar las marchas y plantones, una semana antes del paro nacional, programado para el 1 de junio.

La dirigente de la Sección 22, Yeni Aracely Pérez Martínez, explicó que se hizo una consulta a sus bases y se acordó que 80% de los integrantes de la Coordinadora permanecerán en plantón en Oaxaca.

Mientras que el 20%, lo que representa varios miles de profesores, se trasladarán a la Ciudad de México, donde esperarán a que estalle el paro nacional, programado para el 1 de junio.

Estos acuerdos fueron dados a conocer en la Asamblea Nacional Representativa de la semana pasada, donde Oaxaca anunció que sus movilizaciones y la huelga iniciarán este lunes en aquella entidad.

En el resto del país, las movilizaciones arrancarán el 1 de junio, lo cual fue avalado por todas las secciones, para tener acciones escalonada con rumbo a la huelga nacional.

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Por su lado, el plan de acción aprobado por la Asamblea Estatal de Oaxaca, instruye el envío del 20 por ciento de la membresía a la Ciudad de México y también contempla una marcha este lunes desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo a las 9 de la mañana.

ZÓCALO CERCADO

Sin embargo, el Zócalo capitalino se encuentra ya ocupado por las estructuras que servirán para el Fan Fest con motivo del Mundial de Futbol, que arranca el 11 de junio, por lo que es de preverse que los manifestantes de la CNTE se instalen en los alrededores de la Plaza.

Desde Oaxaca, horas antes de viajar hacia la Ciudad de México, la Sección 22 ratificó que desde este lunes habrá presencia magisterial tanto en Oaxaca como en la capital del país, adelantando las acciones de protesta y que marchará al Zócalo con la intención de plantarse ahí o en sus inmediaciones.

La CNTE mantiene su pliego petitorio que tiene como eje central la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que eliminó el sistema de pensiones solidario y pasó a las cuentas individuales.

También demandan la derogación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo que regula los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente en México.

Asimismo, demandan un incremento salarial del cien por ciento y mejores condiciones laborales y de salud, la regularización de plazas docentes y la eliminación de disposiciones que consideran punitivas en la reforma educativa.

"Nos engañaste, presidenta", reclamaron integrantes de la CNTE a Claudia Sheinbaum en Jiutepec, Morelos, el viernes.



Le piden que "se siente" a dialogar con la Coordinadora.



La presidenta señaló que ellos no acudieron a 2 citas previas.



@Reformapic.twitter.com/amlmRDRu7M — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2026

La CNTE refrendó que utilizará la visibilidad del Mundial de Futbol para magnificar su protesta, por lo que a partir de la próxima semana todas las secciones que pertenecen a la Coordinadora definirá su plan de acción, que incluirán protestas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, además de hoteles y embajadas de los países que vendrán al Mundial.

En este contexto, el magisterio disidente determinó que todos los contingentes deberán priorizar una mesa nacional de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, antes de avanzar en mesas tripartitas con autoridades estatales para dar prioridad a las demandas nacionales.

Después de Oaxaca, la próxima se prevé que lleguen los contingentes más numerosos, que son los de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, que sumarán a los miembros de la Sección 9 de la Ciudad de México.

El pasado 11 de mayo, los dirigentes de la CNTE en Chiapas se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en palacio nacional el pasado 11 de mayo, donde dijeron que se firmó una minuta de acuerdos para atender las demandas del magisterio, pero que siguen sin atenderse hasta el momento.

De manera paralela, la Coordinadora ha rechazado la interlocución con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien consideran no tiene la capacidad de resolver sus demandas, por lo que insistirán que el diálogo sea directamente con la presidenta de la República.

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