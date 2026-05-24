¿Hay clases el lunes 25 de mayo? SEP suspende labores en estas escuelas por paro de la CNTE

La incertidumbre volvió a instalarse entre miles de padres de familia, alumnos y docentes a pocas semanas de que termine el ciclo escolar 2025-2026.

Entre rumores sobre un posible mega puente y movilizaciones, muchas familias buscan saber si este lunes 25 de mayo habrá clases normales o si algunas escuelas suspenderán actividades.

Aunque el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue vigente, las protestas anunciadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han provocado dudas en distintos estados del país.

En Ovaciones te decimos lo que la SEP respondió ante el megaparo que la CNTE ha convocado, así como las fechas oficiales del calendario escolar.

También lee: RTP apoya usuarios por suspensión parcial en línea 2

¿SEP suspende clases por bloque de la CNTE?

La Secretaría de Educación Pública no ha anunciado una suspensión general de clases para este lunes 25 de mayo de 2026. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las actividades escolares continúan con normalidad en la mayor parte del país.

Sin embargo, el anuncio de un paro nacional impulsado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) generó preocupación entre madres y padres de familia, principalmente en entidades donde la organización tiene mayor presencia sindical.

La CNTE adelantó que iniciará movilizaciones como parte de sus protestas para exigir mejoras laborales, salariales y cambios en temas relacionados con pensiones y reformas educativas.

Aunque el paro nacional fue planteado oficialmente para arrancar el 1 de junio, algunas secciones comenzaron acciones previas desde este lunes 25 de mayo.

La principal entidad afectada hasta ahora es Oaxaca, donde la Sección 22 confirmó un paro indefinido de labores en escuelas públicas de educación básica. Esto implica suspensión de actividades en planteles de preescolar, primaria y secundaria.

En otros estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas y Baja California también se mantienen alertas por posibles movilizaciones, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de suspensión masiva de clases por parte de la SEP.

¿Qué escuelas no tendrán actividades escolares?

Hasta ahora, las escuelas públicas de educación básica en Oaxaca son las únicas que oficialmente no tendrán clases este lunes 25 de mayo debido al paro anunciado por la CNTE.

La suspensión aplica principalmente para planteles afiliados a la Sección 22, que participará en movilizaciones y protestas locales antes del inicio del paro nacional convocado para junio.

En el resto del país, la SEP mantiene actividades normales, por lo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria sí deberán acudir a clases, salvo que autoridades estatales o cada plantel anuncien cambios extraordinarios.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Las autoridades educativas también pidieron a las familias mantenerse informadas únicamente mediante canales oficiales y evitar creer en rumores difundidos en redes sociales sobre cancelaciones generales de clases.

Además, la SEP recordó que cualquier modificación al calendario escolar por protestas, clima o situaciones regionales debe ser comunicada directamente por las autoridades educativas de cada estado.

Te puede interesar: ¿Cómo consultar los resultados de la Beca Rita Cetina con el folio?

¿Cuándo será la próxima suspensión oficial de clases?

Aunque el lunes 25 de mayo no aparece como día inhábil en el calendario escolar federal, sí existe una próxima suspensión oficial para estudiantes de educación básica.

La SEP confirmó que el viernes 29 de mayo se realizará una nueva sesión de Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases presenciales.

Posteriormente, otro puente escolar está programado para el viernes 26 de junio por una nueva jornada de Consejo Técnico.

Cuándo salen las escuelas de vacaciones

El calendario escolar 2025-2026 establece que el ciclo escolar concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026 en la mayoría de las entidades del país.

Aunque semanas atrás surgieron versiones sobre un posible adelanto de vacaciones debido al clima y la realización de partidos del Mundial FIFA 2026 en México, la SEP mantuvo sin cambios la fecha oficial de cierre del ciclo.

Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la #SEP y autoridades de educación de todos los estados del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. pic.twitter.com/tXQkBs5Fga — SEP México (@SEP_mx) May 8, 2026

No obstante, algunas entidades podrían ajustar el final del curso dependiendo de condiciones climáticas o afectaciones derivadas de movilizaciones.

Mientras tanto, las escuelas continúan en la etapa final del ciclo escolar con evaluaciones, entrega de calificaciones y actividades administrativas rumbo al periodo vacacional de verano.