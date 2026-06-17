¿Continuarán los bloqueos de la CNTE? Esto respondieron los maestros tras reunión con el Gobierno

El Gobierno de México "tiene la disposición de trabajar en la búsqueda de soluciones y acuerdos que permitan el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes", dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de Gobernación dio a conocer dicho mensaje a través de su cuenta 'X' (Twitter) tras el encuentro que sostuvo junto con el titular de la SEP , Mario Delgado, y funcionarios del USICAMM y del ISSSTE, con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) y que duró poco más de cinco horas.

En el reinicio de la mesa de diálogo del Gobierno federal y la CNTE, los maestros disidentes lograron que se estableciera para este jueves una mesa de justicia con la que se buscará resarcir el daño ocasionado a dos maestros agredidos, uno de ellos el pasado 1 de junio.

También para sancionar a los elementos policiacos que golpearon, robaron y amenazaron este miércoles a los mentores en su movilización hacia el Estadio Ciudad de México.

Reacciones y demandas de la CNTE tras la reunión

Al concluir la reunión, Elvira Veleces, secretaria general de la sección 14 de Guerrero, informó que la CNTE mantuvo sus exigencias, y que el gobierno presentó, otra vez, sus propuestas de días pasados, pero fue contundente al señalar que no se abrogará la Ley del ISSSTE de 2007.

Pero el Gobierno fue flexible y aceptó establecer mesas tripartitas y con temas locales.

Señaló que este jueves se instala la Asamblea Nacional Representativa a las 17:00 horas, que determinará las acciones a seguir, por lo que "seguimos en huelga, no hemos tenido una determinación de levantarnos".

En las afueras de la sede de la Secretaría de Gobernación, Elvira Veleces señaló que las autoridades "no garantizaron que ya no se usarán a las fuerzas represoras del Estado para amedrentarnos o violentarnos, dijeron que ellos están para cuidar que se haga el Mundial".

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