CNTE reanuda movilizaciones en la CDMX; estas son las marchas y bloqueos previstos

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reanudó sus protestas en la Ciudad de México, en demanda de que se cumplan los compromisos acordados con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

CNTE realiza mitin frente a la Autoridad Educativa Federal en CDMX

Justo el día que iniciaron las vacaciones de millones de alumnos en todo el país, integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE realizaron un mitin frente a las oficinas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) para demandar que se cumplan los acuerdos de la mesa de trabajo del mes pasado.

El líder de la Sección 9, Pedro Hernández, aseguró que se había programado una reunión con el titular de la SEP, Mario Delgado, a finales del mes pasado, la cual no se ha llevado a cabo.

En el momento en el que una comisión ingresaba a las instalaciones de la dirección de Recursos de la Autoridad Educativa, un grupo intentó dar un portazo pero fueron detenidos por elementos de seguridad.

CNTE anuncia nuevas movilizaciones tras respuesta insuficiente de autoridades

Posteriormente, luego de que calificaron como insuficiente la respuesta de las autoridades educativas, marcharon hacia la sede de la SEP, donde dieron por concluida su movilización, aunque amenazaron con volver a salir a las calles el próximo jueves, cuando habrá una nueva reunión.

El líder de la Sección 9, Pedro Hernández, detalló que les han dado largas para esta reunión con la SEP, pese a que ya estaba programada para la semana del 22 al 26 de junio y tampoco se ha llevado a cabo la reunión con el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

Señaló que entre sus demandas están homologar el aguinaldo con el de los trabajadores de la educación en el Estado de México, que reciben 90 días de aguinaldo al año.

Además, demandan la basificación de alrededor de 2 mil 500 maestros, que están contenidos en un padrón que no ha sido atendido.

"Hemos también planteado y está aquí firmado que se iba a revisar la posibilidad de un bono para jubilados de la Ciudad de México que solo reciben su pensión y su aguinaldo. En otros estados hay un bono específico hasta de 40 días para los jubilados", señaló ante los medios de comunicación.

Dijo que la falta de cumplimiento de los acuerdos y la ausencia de atención de los funcionarios responsables llevan a la Coordinadora a reanudar sus movilizaciones y adelantó que la próxima semana analizarán qué otras medidas tomarán en las próximas semanas.