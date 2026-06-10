"Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial", corean maestros al salir de Gobernación

Tras siete horas de reunión, el gobierno de México no logró llegar a acuerdos concretos con los más de 40 maestros representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE.

Los maestros dijeron que lo propuesto "no fue suficiente", por lo que de inmediato salieron de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, para ir a la sede de la sección 9, en donde se presentará en asamblea lo discutido en la mesa de este miércoles y decidir las acciones que siguen.





A la salida de los maestros, las rechiflas no se hicieron esperar, y entre gritos aseveraron: "¡si no hay solución, seguiremos en plantón!" y "¡nos vamos al mundial, nos vamos al mundial!".

Por la mañana, alrededor de las 11:12 horas, ingresaron más de 40 maestros de la CNTE a la Secretaría de Gobernación, para la cuarta mesa de negociación con el gobierno federal.

Los mentores señalaron que fueron convocados la noche de este martes, a las 21:00 horas, para el encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación, Mario Delgado y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

#ÚLTIMAHORA | CNTE decidirá acciones para el Mundial



Tras más de seis horas de diálogo en Gobernación, la CNTE informó que en las próximas horas definirá nuevas movilizaciones. Los docentes mantienen su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y advirtieron que... pic.twitter.com/KdIo57ARE6 — Ovaciones (@ovaciones) June 11, 2026

Asimismo, señalaron que esta será la mesa definitiva para ver cuáles son las acciones que llevarán a cabo en las siguientes horas, como el retiro del plantón en las calles del Centro Histórico o reforzar sus acciones, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

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