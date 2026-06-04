CNTE rechaza propuesta federal y mantiene protestas mientras continúa diálogo en Gobernación

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó las respuestas presentadas por el Gobierno federal al considerar que no resuelven sus demandas centrales, particularmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y una jubilación digna para los trabajadores del Estado.

Informó Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, antes de que la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) ingresara a una nueva mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.

La dirigente señaló que la Asamblea Nacional Representativa determinó que los planteamientos presentados por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE son insuficientes, por lo que la exigencia de una respuesta de fondo a las demandas del magisterio permanece sin cambios.

Asimismo, reiteró que la CNTE mantiene su petición de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participe directamente en las negociaciones para atender el conflicto.

Pérez Martínez afirmó que la responsabilidad de la huelga nacional recae en el Gobierno federal, al argumentar que el magisterio realizó previamente movilizaciones y paros escalonados sin obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Mientras la Comisión Nacional Única de Negociación participa en la mesa de diálogo con autoridades federales, integrantes de la CNTE mantienen la protesta en distintos puntos del país.

Entre las movilizaciones previstas para este jueves se encuentra la liberación de casetas de peaje en Ecatepec, en la salida a Cuernavaca y en San Marcos, rumbo a Puebla, donde permiten el paso libre de vehículos.

Los representantes del movimiento rechazaron los señalamientos que califican estas acciones como actos de extorsión y aseguraron que se trata de una protesta pacífica contra el encarecimiento de los peajes y la privatización de carreteras.

Además, reportaron movilizaciones en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, así como el bloqueo del cruce fronterizo de El Chaparral, en Baja California.

La CNTE adelantó que, una vez concluida la mesa de negociación, informará a sus bases sobre los resultados del encuentro y, a través de sus mecanismos de consulta y representación, definirá las acciones que seguirá el movimiento.