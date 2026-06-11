CNTE advierte movilizaciones también en Guadalajara y Monterrey, tras rechazo a Sheinbaum

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó la última propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al considerar que "no contiene ninguna novedad" y mantiene intacto el sistema de pensiones que combate desde hace años, por lo que la emplazó a decidir si gobernará para los trabajadores o para los banqueros.

CNTE someterá propuesta presidencial a consulta con sus bases

Los dirigentes advirtieron además que la oferta será sometida a consulta con las bases del movimiento y que, de no existir consenso para aceptarla, continuarán las movilizaciones. Incluso señalaron que, si así lo acuerdan sus contingentes, la protesta podría llevarse también a Guadalajara y Monterrey, ciudades sede de la Copa del Mundo.

Dirigentes cuestionan a Claudia Sheinbaum por incumplir promesas

A partir del rechazo a la propuesta presidencial, los dirigentes centraron sus cuestionamientos en Claudia Sheinbaum.

La acusaron de incumplir el compromiso de campaña de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y sostuvieron que su gobierno ha optado por proteger a las Afores y al sistema de cuentas individuales en lugar de atender las demandas de los trabajadores.

Frente al cerco de seguridad instalado en los alrededores del Estadio Ciudad de México, los dirigentes de la CNTE dirigieron sus reclamos a Sheinbaum.

Le reprocharon haber prometido durante la campaña la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y ahora sostener que no es viable, además de acusar a su gobierno de privilegiar los intereses de las Afores sobre los derechos de los trabajadores.

El secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, aseguró que la propuesta fue rechazada porque repite los mismos planteamientos presentados en reuniones anteriores y no resuelve las demandas centrales del movimiento.

Recordó que la abrogación de la Ley del ISSSTE fue una promesa realizada durante la campaña presidencial y cuestionó que ahora se argumente que no existen condiciones para cumplirla. "Si no iban a poder, ¿por qué engañaron a los maestros?"

La secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez, afirmó que el gobierno federal le ha dado la espalda a los trabajadores de la educación al reunirse con empresarios y banqueros mientras mantiene sin solución las exigencias del magisterio.

Señaló que existe decepción entre los docentes porque la promesa de revertir la reforma pensionaria sigue sin concretarse y sostuvo que la demanda de una jubilación digna no representa un privilegio, sino un derecho.

El señalamiento más duro fue formulado por Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, quien retó públicamente a la presidenta a definir de qué lado está.

Al acusar que el gobierno protege los intereses de las administradoras privadas de fondos para el retiro, lanzó el emplazamiento que marcó la conferencia: "Presidenta, decídase con los trabajadores o con los banqueros".

Aseguró además que la propuesta presentada mantiene intacto el negocio de las Afores y no ofrece una solución real al problema de las pensiones.

La inauguración del #mundialdefutbol también dejó incidentes fuera del Estadio Ciudad de México.



Integrantes del llamado bloque negro se enfrentaron con elementos de la policía en las inmediaciones del inmueble.



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Los dirigentes también rechazaron los señalamientos que buscan relacionar a la Coordinadora con grupos de derecha al recordar que fueron los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto los que impulsaron las reformas que hoy combaten y, entre consignas y silbidos, enviaron "saludos" a ambos exmandatarios.

Sin embargo, extendieron las críticas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum al señalar que durante años sostuvieron que la reforma podía revertirse y ahora afirman que no existen condiciones para hacerlo.

Sobre el futuro del movimiento, los representantes de la CNTE insistieron en que la decisión final será tomada por las bases.

Explicaron que la propuesta presidencial será sometida a consulta y advirtieron que, mientras no exista una respuesta distinta que atienda sus demandas centrales, la jornada de lucha continuará en la Ciudad de México y podría ampliarse a otros puntos del país si así lo determinan los contingentes movilizados.