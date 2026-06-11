CNTE se une a protestas y se va al Estadio Azteca; pese a negociaciones

Después de casi siete horas, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió ayer con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

La mesa número 4 de negociaciones se llevó a cabo en Gobernación bajo la presión de una posible manifestación hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si no se obtenían soluciones a sus demandas, pero al salir de la reunión, Elvira Veleces declaró que "hubo ofrecimientos, pero no estamos obligados a dar una respuesta inmediata".

La principal demanda que se discutió fue la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.