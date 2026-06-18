CNTE advierte que el paro seguirá y protesta contra las Afores en siete puntos de la capital

Lejos de plantear una retirada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que el paro nacional continúa firme y que las movilizaciones podrían prolongarse más allá de junio si no existen respuestas concretas a sus principales demandas en materia de pensiones y jubilación.

CNTE traslada protestas a oficinas de fondos para el retiro

Durante el día 18 de la huelga nacional, el magisterio disidente trasladó parte de sus acciones a las oficinas de diversas administradoras de fondos para el retiro.

Los contingentes se distribuyeron en inmuebles ubicados en Paseo de la Reforma números 144, 222, 265, 381, 489 y 555, además de avenida Revolución 1275, donde realizaron cierres simbólicos y actividades informativas.

Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, afirmó que la jornada tuvo como objetivo exhibir lo que consideran uno de los principales problemas del actual modelo pensionario: la intervención de instituciones financieras en la administración de los ahorros para el retiro.

Señaló que la inconformidad del magisterio no se limita a la Ley del ISSSTE de 2007, sino también al esquema de cuentas individuales que opera a través de las Afores.

Rechazo a levantamiento del paro y demandas centrales

El dirigente rechazó que el cansancio acumulado entre algunos participantes represente una señal de debilitamiento. Explicó que numerosos docentes han regresado temporalmente a sus estados para reorganizarse y descansar, pero mantienen la disposición de reincorporarse a las movilizaciones en la Ciudad de México.

Por ello, dijo, no existe ninguna decisión sobre el levantamiento del paro ni del plantón instalado en el Centro Histórico.

La CNTE sostiene que el sistema de ahorro para el retiro transformó un derecho laboral en un mecanismo financiero sujeto a la rentabilidad de los mercados.

Como ejemplo, señaló que las Afores administran actualmente más de 70 millones de cuentas y recursos superiores a los 8.9 billones de pesos, lo que convierte a esos fondos en una de las principales fuentes de inversión dentro de la economía nacional.

Los maestros cuestionan que el monto de las futuras pensiones dependa de factores como el salario percibido durante la vida laboral, la continuidad de las cotizaciones y el rendimiento obtenido por las inversiones realizadas con esos recursos.

A su juicio, el modelo vigente trasladó a cada trabajador una responsabilidad que anteriormente recaía en el Estado.

Protestas de la CNTE.

Foto: Cuartoscuro

Otro de los puntos señalados por el magisterio es el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para calcular pensiones y prestaciones. Consideran que este mecanismo ha provocado una pérdida progresiva del poder adquisitivo de miles de jubilados frente a la evolución que han tenido los salarios mínimos en años recientes.

La Coordinadora mantiene como ejes de su movimiento la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición del sistema de cuentas individuales y la recuperación de un esquema solidario de pensiones. Mientras esas demandas permanezcan sin respuesta, advirtió, las movilizaciones continuarán en la capital del país y en diversas entidades.