CNTE y colectivos de búsqueda protestan ante Sheinbaum en Baja California

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por San Quintín, Baja California, arrancó entre reclamos. Antes del inicio del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y colectivos de búsqueda se manifestaron a la llegada de la mandataria.

Cientos de inconformes rodearon la camioneta en la que viajaba la presidenta y lanzaron consignas mientras intentaban acercarle documentos con distintas demandas. Durante algunos minutos se registraron empujones en la zona de acceso al acto oficial.

La protesta estuvo encabezada por integrantes de la CNTE, quienes corearon "¡Claudia, mentiste!" y "¡Claudia, mentiste con la Ley del ISSSTE!", en referencia a una de las principales exigencias que el magisterio disidente mantiene frente al gobierno federal.

El ISSSTE vuelve a perseguir a Sheinbaum

El reclamo está ligado a la demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, una de las banderas históricas de la Coordinadora.

La organización sostiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México desde principios de junio y mantiene presión sobre el gobierno para impulsar cambios al sistema de pensiones y jubilaciones.

La protesta en San Quintín mostró que el conflicto no permanece acotado a la capital del país. La CNTE aprovechó una gira presidencial enfocada en el campo para recordar que sus demandas continúan sin resolverse.

Demandas de colectivos de búsqueda

Junto a los maestros también acudieron colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes entregaron escritos y buscaron exponer directamente sus demandas a la presidenta.

La presencia de ambos grupos convirtió el arranque de la gira en un espacio de presión política para el gobierno federal, que enfrenta reclamos en dos de los frentes sociales más sensibles de la actual administración: el magisterio disidente y la crisis de desapariciones.

¡Claudia mentiste! ¡Claudia mentiste!



Con fuertes reclamos reciben a Claudia Sheinbaum en San Quintín, Baja California.



El pueblo ya se cansó de sus mentiras. pic.twitter.com/rbvSXnfsJr — Vero Islas (@LOVREGA) June 19, 2026

El acto oficial siguió adelante

Pese a las protestas, Sheinbaum encabezó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, una estrategia federal orientada a atender rezagos históricos en una de las regiones agrícolas más importantes del país.

Durante el acto, la presidenta supervisó acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los jornaleros y sus familias, un sector que durante décadas ha denunciado carencias en servicios básicos, infraestructura y acceso a derechos laborales.

El programa busca impulsar obras y servicios en comunidades agrícolas de San Quintín, donde miles de trabajadores sostienen una actividad clave para la producción de alimentos y las exportaciones del país.

El Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas forma parte de la estrategia federal para atender comunidades que durante años quedaron al margen del desarrollo pese a su importancia para la economía regional.

En San Quintín, miles de jornaleros participan en una de las zonas productoras de frutas y hortalizas más relevantes del país, una actividad que abastece tanto al mercado nacional como a las exportaciones.

La iniciativa contempla acciones para ampliar el acceso a servicios básicos, infraestructura comunitaria y programas de bienestar en localidades donde persisten rezagos históricos.

El objetivo, según el gobierno federal, es que el crecimiento económico de la región se traduzca en mejores condiciones de vida para las familias que sostienen el trabajo agrícola.