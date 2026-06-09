Video en redes muestra denuncias de comerciantes por baja afluencia de clientes en el centro de la CDMX

Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México denunciaron que continúan las afectaciones a sus negocios debido a los filtros y restricciones de acceso instalados en la zona, a pesar de que autoridades capitalinas se comprometieron a facilitar el paso peatonal para reactivar la actividad económica.

En un video que circula en redes sociales, locatarios aseguraron que desde la semana pasada han registrado importantes pérdidas económicas debido a la disminución de clientes y las dificultades para acceder a diversas calles del primer cuadro de la ciudad.

"Nos dijeron que nos iban a abrir un acceso y es la hora que no abren", señaló una comerciante afectada, quien afirmó que las autoridades les prometieron habilitar el paso durante una reunión sostenida el día anterior.

Los inconformes señalaron que alrededor de 1, 500 comerciantes estarían siendo afectados por la situación y acusaron que las restricciones han provocado que numerosos clientes desistan de acudir a la zona para realizar compras.

Los señalamientos ocurren luego de que autoridades capitalinas informaran sobre acuerdos para mejorar la movilidad peatonal en el Centro Histórico, en medio de las restricciones implementadas por los preparativos del FIFA Fan Festival que se realizará en el Zócalo capitalino, así como por el plantón de la CNTE.

En el video, comerciantes también expresan su inconformidad por la presencia de maestros en la zona, al señalar que no solo permanecen instalados en el área, sino que incluso algunos se colocan a vender productos.

Una de las comerciantes incluso cuestionó las medidas implementadas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al señalar que las restricciones les han generado más perjuicios que beneficios.

"Por mí que no haya Mundial, pero que dejen pasar a mis clientes", expresó.

Los locatarios sostienen que los compromisos anunciados por las autoridades aún no se reflejan en una mejora para la actividad comercial y exigen la apertura de más accesos para facilitar la llegada de compradores a la zona.