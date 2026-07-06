Inicia el pago de Pensiones para el Bienestar a 16.5 millones

El Gobierno de México inició este 6 de julio la dispersión de recursos de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto. Los depósitos se efectuarán hasta el 29 de julio conforme al calendario organizado por la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el programa atenderá durante este periodo a 13 millones 788 mil 274 personas adultas mayores y a 2 millones 783 mil 248 mujeres inscritas en Mujeres Bienestar. En conjunto, ambos programas suman 16 millones 571 mil 522 derechohabientes.

Los adultos mayores recibirán un apoyo de 6 mil 400 pesos, mientras que las beneficiarias de Mujeres Bienestar obtendrán 3 mil 100 pesos.

Las personas con discapacidad recibirán 3 mil 300 pesos y el programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras entregará mil 650 pesos. En el caso de Sembrando Vida, el pago mensual será de 6 mil 450 pesos.



Los adultos mayores recibirán un apoyo de 6 mil 400 pesos. Foto: Cuartoscuro

Ramírez Amaya explicó que los recursos podrán utilizarse desde el momento en que queden depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de retirarlos el mismo día.

Calendario y montos de los pagos

La funcionaria indicó que la inversión destinada únicamente a las pensiones para adultos mayores y Mujeres Bienestar asciende a 137 mil 817 millones de pesos durante este bimestre.

El calendario de pagos comenzó con los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra A y concluirá el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z. La Secretaría de Bienestar recordó que la información oficial puede consultarse en sus canales institucionales para conocer la fecha correspondiente a cada apellido.