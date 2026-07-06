Comisión Especial da seguimiento a nueva etapa del T-MEC

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, se reunió con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para dar seguimiento a la nueva etapa del T-MEC y a los desafíos que enfrenta la integración económica de Norteamérica.

Pedro Haces destaca la importancia del talento para la competitividad futura

El legislador de Morena aseguró que México debe comenzar a prepararse para el reto que definirá su competitividad durante la próxima década: desarrollar el talento que demandará la nueva economía.

"El mayor riesgo para México ya no es perder inversiones; es no contar con el talento que esas inversiones necesitarán durante los próximos diez años", indicó.

Explicó que mientras buena parte del debate público continúa concentrado en la revisión del tratado, los aranceles y las cadenas de suministro, el mundo enfrenta un cambio mucho más profundo.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, cerca del 30 por ciento de las habilidades laborales cambiarán antes de 2030 como consecuencia de la inteligencia artificial, la automatización, la digitalización y la transición energética.

"La siguiente gran negociación de México ya no será por aranceles; será por el talento. El T-MEC nos abrió la puerta del mercado más importante del mundo. Ahora debemos demostrar que tenemos a las y los trabajadores preparados para liderar la siguiente etapa del desarrollo económico de Norteamérica", precisó.

Organismos internacionales coinciden en la necesidad de formar talento

Pedro Haces explicó que organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, la CEPAL y el Foro Económico Mundial coinciden en una conclusión: la productividad y el crecimiento económico dependerán cada vez más de la capacidad de los países para desarrollar habilidades, actualizar conocimientos y preparar a su fuerza laboral para los cambios tecnológicos que ya están transformando la industria.

"Durante muchos años los países competían por atraer inversión. Hoy las grandes empresas compiten por encontrar talento. Esa es la conversación que México debe empezar a liderar", dijo.

El presidente de la Comisión Especial señaló que la manufactura avanzada, la inteligencia artificial, los semiconductores, los centros de datos, la logística inteligente y las nuevas cadenas regionales de valor exigirán trabajadores con competencias técnicas, certificaciones internacionales y procesos permanentes de actualización.

Haces Barba afirmó que las regiones más exitosas del mundo entendieron que la competitividad no se construye únicamente con infraestructura o incentivos fiscales, sino mediante ecosistemas de desarrollo donde empresas, universidades, centros tecnológicos, gobiernos y trabajadores avanzan en una misma dirección.

Recordó que casos como Baviera, Austin, Toyota City y Taiwán lograron consolidarse como referentes internacionales porque apostaron por formar talento, fortalecer proveedores locales, impulsar la innovación y generar condiciones para que las inversiones permanecieran y crecieran durante décadas.

"Los grandes polos industriales del mundo no crecieron alrededor de una fábrica; crecieron alrededor del talento. Una planta puede generar empleo; un ecosistema genera desarrollo durante generaciones", acotó.