¿Cómo afectó a México el conflicto entre EU e Irán? Contener las gasolinas costó 20 mil mdp

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ya representa un costo cercano a los 20 mil millones de pesos para las finanzas públicas mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno ha absorbido ese impacto mediante estímulos fiscales para impedir que el alza internacional del petróleo se refleje en el precio de las gasolinas y advirtió que la factura podría aumentar si la tensión en torno al estrecho de Ormuz se prolonga.

Precisó que, al comparar los estímulos fiscales con esos ingresos extraordinarios, el balance para las finanzas públicas asciende, hasta ahora, a unos 20 mil millones de pesos.

"Si ponemos lo que entra y lo que sale de Tesorería, a la fecha son alrededor de 20 mil millones de pesos. Pero vamos a seguir haciéndolo porque no podemos permitir que suba el precio de los combustibles", señaló

La mandataria explicó que la estrategia consiste en reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles cuando el petróleo registra incrementos en los mercados internacionales.

Con ello, el gobierno busca mantener la gasolina Magna en alrededor de 24 pesos por litro y evitar un impacto en la inflación y en la economía de las familias.

"Vamos a seguir manteniendo la gasolina en 24 pesos y el diésel en 27", afirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum señaló que el incremento del precio internacional del crudo también genera ingresos adicionales para el Estado. Explicó que Petróleos Mexicanos aporta más recursos mediante el Derecho del Bienestar, equivalente al 30 por ciento de su producción, además del ingreso derivado de la porción de petróleo que la empresa aún exporta.

El estrecho de Ormuz mantiene en alerta al mercado petrolero

La presidenta vinculó el costo fiscal con la incertidumbre que prevalece en los mercados energéticos por el conflicto en Medio Oriente, particularmente por el riesgo de afectaciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para una parte importante del comercio mundial de petróleo.

Aunque México produce crudo, el país también depende de combustibles refinados del exterior, por lo que un incremento sostenido en las cotizaciones internacionales puede trasladarse al mercado interno. El estímulo al IEPS busca amortiguar ese efecto y evitar presiones adicionales sobre la inflación.

Gobierno mantendrá vigilancia sobre gasolineras

Sheinbaum adelantó que su administración continuará publicando los precios de las estaciones de servicio para identificar a quienes vendan combustibles por encima de los niveles acordados y advirtió que las autoridades sancionarán las irregularidades detectadas.

La mandataria sostuvo que contener el precio de los combustibles forma parte de la estrategia para proteger el poder adquisitivo y evitar que el encarecimiento del petróleo tenga efectos en cadena sobre el transporte, los alimentos y otros bienes de consumo.