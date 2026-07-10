¿Cómo es el lujoso lugar donde detuvieron al hermano Álvarez Puga?

Este viernes 10 de julio de 2026 despertamos con la noticia de la detención de Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del empresario Víctor Álvarez Puga y esposo de Inés Gómez Mont, acusados por lavado de dinero.

Sin embargo, llamó la atención que el hermano del empresario, se encontraba en una moderna y exclusiva zona hotelera de Cancún, por ello en Ovaciones te contamos cómo es el complejo hotelero.

¿Cómo es el lujoso lugar donde detuvieron al hermano de Álvarez Puga?

El Boulevard Kukulcán es la vía principal de la Zona Hotelera de Cancún, en el estado de Quintana Roo.

Esta avenida se extiende por 26 kilómetros y va desde el centro de la ciudad hasta la punta de la isla. En el corredor hay hoteles, playas de arena blanca, plazas comerciales y centros nocturnos.

Avenida.

Foto: Tripadvisor

De acuerdo con Tripadvisor las habitaciones de hoteles en esta zona van de los 12 mil pesos hasta los 800 por noche y dependen del tipo de recamara que buscas o incluso el alojamiento.

Hyatt.

Foto: Tripadvisor

El más caro es el hotel Hyatt Ziva Cancún y uno de sus mayores atractivos es que está justo a pie de playa, lo que permite a sus visitantes acceder fácil al mar, pero también cuanta con una alberca que se extiende varios metros y que cuenta con diferentes profundidades.

Hotel Hyatt.

Foto: Tripadvisor

Otro de los hoteles más exclusivos es el Live Aqua donde sus habitaciones rondan entre los 7 mil pesos la noche, este hotel brinda a los huéspedes la opción de poner un jacuzzi dentro de la habitación.

Live Aqua.

Foto: Tripadvistor

¿Qué centros comerciales hay en la zona?

En el Boulevard Kukulcán hay tres grandes plazas: Plaza La Isla Cancún, Plaza Kukulcán & Luxury Avenue y Forum By The Sea. Dentro de estos complejos se pueden encontrar tiendas de marcas de lujo como:

Cartier

Louis Vuitton

Gucci

Prada

Chanel

Fendi

Dior

Burberry

Swarovski

Montblanc

Bvlgari.

Bottega Veneta

Plazas exclusivas.

Foto: Tripadvistor

¿Cómo fue la detención del hermano de Álvarez Puga?

Los hechos ocurrieron en la zona hotelera de Kukulcán, Cancún, Quinta Roo, alrededor de las 9:26 horas del jueves.

En su ficha de detención, Alejandro Mario 'N' fue descrito como un hombre de tez morena clara, 1.80 metros de altura, cabello rizado entrecano, con barba y sin tatuajes visibles.

Al momento de la captura vestía un pantalón de mezclilla azul claro, camisa de manga corta de color azul y mocasines verdes. Tras su aprehensión, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.