Así es la cárcel donde está el Chapo y a la que podría llegar "El Mayo" Zambada

Esta mañana las primeras planas nacionales amanecieron con una noticia: Ismael "El Mayo" Zambada había aceptado la cadena perpetua para cumplir su condena. Sin embargo, advirtió que no quisiera pisar el mismo penal de máxima seguridad en la que se encuentra Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Desde su llegada a Estados Unidos en julio de 2024, ha permanecido en aislamiento total las 24 horas sin presentar ninguna queja ni solicitud para modificar las condiciones de detención. Pero en esta ocasión, el capo se preocupa por su salud y pide ser trasladado a una prisión más adecuada.

A raíz de la diabetes avanzada que padece, el ex líder y fundador del Cártel de Sinaloa, "El Mayo" Zambada solicitó cumplir su condena en una cárcel con instalación médica más apropiada para poder cumplir con su sentencia.

¿Cuál es la prisión donde se encuentra Ismael "El Mayo" Zambada?

El cofundador del Cártel de Sinaloa, "El Mayo" Zambada se encuentra recluido actualmente en el Metropolitan Detention Ceter de Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, se está planeando su traslado a un penal de máxima seguridad. Se habría hablado de la misma prisión donde se encuentra el "Chapo" Guzmán: ADX Florence.



"El Mayo" Zambada no quiere ir a la misma prisión que El Chapo (ADX Florence). Foto: Wikipedia.

ADX Florence se considera la prisión más segura y extrema del mundo. Los reos pasan hasta 23 horas al día en confinamiento solitario dentro de celdas insonorizadas construidas casi en su totalidad de hormigón.

No hay contacto con nadie y la poca luz que entra, es de una ventana que no deja vista hacia el exterior o ubicación de posición en el penal.

Mayo pide cumplir condena en otra prisión

La solicitud del Mayo Zambada para pasar su condena en un penal de máxima seguridad con mejores condiciones médicas, tiene un respaldo legal.

De acuerdo con el artículo 18 U.S.C. § 3621(b), el BOP retiene la autoridad final para designar el lugar de encarcelamiento, que de acuerdo con el abogado de Zambada, se está buscando que sean instalaciones con un entorno médico de alta seguridad.

La defensa del Mayo, menciona 3 centros médicos federales de seguridad administrativa donde se pueden alojar los reclusos de cualquier clasificación de seguridad. Entre los nombres de las instancias, están: