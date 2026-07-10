¿Cómo es el nuevo hogar del pato Merlín? Así sería el departamento donde ahora vive su familia

La historia del pato Merlín, uno de los personajes que ganó popularidad durante el Mundial 2026, tuvo un nuevo capítulo: la familia de Karla Ivette Gómez dejó atrás el local comercial donde vivía junto con sus hijos y ahora cuenta con un departamento en la Ciudad de México.

La nueva vivienda fue obtenida mediante un programa del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), luego de que Karla solicitara apoyo para acceder a un esquema que le permitiera adquirir un hogar con el producto de su trabajo.

Un cambio de vida para Karla y sus hijos

Antes de mudarse, Karla y sus hijos habitaban un local ubicado en la zona de Vértiz y Arcos de Belén, una situación que, según relató, mantuvieron en privado durante años por temor a perder el lugar donde vivían.

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Aunque hasta el momento no se han dado a conocer imágenes del nuevo departamento de la familia de Karla Ivette Gómez, la vivienda entregada forma parte de un programa del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), organismo encargado de impulsar vivienda social para habitantes de la capital.

De acuerdo con las características de algunos desarrollos de vivienda social impulsados en la Ciudad de México, los departamentos del INVI suelen contar con espacios diseñados para familias, con distribuciones que pueden incluir una o dos recámaras, baño, cocina, sala-comedor y áreas comunes.

En algunos proyectos de vivienda, los prototipos habitacionales contemplan superficies cercanas a los 60 metros cuadrados, una medida utilizada como referencia dentro de los esquemas de producción social de vivienda del instituto.

Ahora, el cambio representa pasar de un espacio adaptado como vivienda a un departamento construido bajo un esquema formal de acceso habitacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el apoyo no consistió en regalar una vivienda, sino en incorporar a Karla a un programa para que pudiera adquirir un departamento mediante un esquema de pago con el respaldo del INVI.