Modus operandi de los asaltos con láser en las carreteras

En los últimos días trascendió en redes sociales el video de un transportista que conducía un tráiler, pero que fue amenazado por presuntos asaltantes, quienes además de mostrarle una pistola, decidieron deslumbrarlo con una luz dirigida hacia el parabrisas.

Los videos evidencian el nivel de violencia que día con día tienen que vivir los transportistas y al que podrían estar expuestos incluso los carros particulares. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Tampoco la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCMéxico) se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que ahora existe este nuevo modus operandi entre los ataques a los transportistas.

¿Cuál es el nuevo modus operandi de transportistas en carretera?

El caso más reciente se registró gracias a una cámara de un tractocamión que circulaba sobre la carretera Querétaro-Celaya. En el video, se puede apreciar cómo un haz de intensa luz verde, que aparentemente se trata de un láser, se proyecta directo al parabrisas de la unidad, mientras esta sigue adelante sin detenerse.

¡Como de película!



Un grupo de presuntos delincuentes intentó detener a un transportista en la carretera Querétaro-Celaya usando un láser verde para deslumbrarlo y amenazándolo con un arma de fuego. Afortunadamente, el operador no frenó y logró escapar.



: Redes… pic.twitter.com/XFcFjse5Lm — Ovaciones (@ovaciones) July 14, 2026

De acuerdo con la información difundida junto al video, los presuntos delincuentes trataron de deslumbrar al operador para hacer que se detuviera. Sin embargo, el conductor mantuvo la marcha y consiguió alejarse del sitio sin ser interceptado.

Estrategias de asalto a transportistas

Además del láser, los asaltantes mostraron una pistola para amedrentar al conductor. Este método representaría una de las variantes tácticas usadas por miembros de las bandas del robo de mercancías, que buscan disminuir la visibilidad del conductor para que disminuya la velocidad o la detenga en un punto clave para someterlo.

El pasado 24 de junio se registró una manifestación de transportistas que pedían seguridad. Representantes del sector, han advertido en repetidas ocasiones que las organizaciones criminales varían constantemente las estrategias para robar mercancía como el bloqueo con vehículos.

Sin embargo, este último intento de asalto, se suma a los ataques que continúan registrándose en las carreteras del estado.