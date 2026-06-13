Lluvias en CDMX: este será el peor momento para salir de casa hoy sábado

Si tienes planes para este sábado en la Ciudad de México, más vale que no olvides el paraguas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias fuertes para la capital del país durante este sábado 13 de junio, por lo que podrían registrarse encharcamientos, afectaciones viales y caída de ramas en algunas zonas.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la Ciudad de México se encuentra entre las entidades donde se esperan lluvias de consideración a lo largo de la tarde y noche, además de vientos con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.



Vientos en CDMX. Conagua.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y tomar precauciones durante sus traslados.

Las lluvias podrían provocar complicaciones en avenidas de alta circulación, retrasos en el transporte y acumulación de agua en puntos que históricamente presentan encharcamientos durante la temporada.

Las autoridades recomiendan evitar tirar basura en las calles para no obstruir coladeras, manejar con precaución sobre pavimento mojado y mantenerse alejado de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan verse afectadas por las rachas de viento.

Aunque las precipitaciones ayudarán a refrescar el ambiente, la recomendación para los capitalinos es salir preparados, especialmente si tienen actividades al aire libre durante la tarde o la noche.