Conagua detecta extracción ilegal de agua en Puebla; recuperan suministro para 35 mil personas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, durante un operativo realizado en coordinación con fuerzas federales y estatales, fue detectada una extracción ilegal de agua en la zona de San Pablo Xochimehuacan, en Puebla.

En el lugar se localizaron 10 pipas, un pozo equipado para la extracción de agua y una conexión irregular a una línea del sistema de agua potable que abastece a la capital poblana. De acuerdo con la dependencia, el pozo operaba sin contar con una concesión o permiso vigente.

Recuperación significativa de agua

Tras la intervención, técnicos de Conagua registraron una recuperación de aproximadamente 40 litros por segundo en la red hidráulica, equivalente a cerca de 3.5 millones de litros diarios, cantidad que podría abastecer a unas 35 mil personas cada día.

Durante el operativo también fueron puestas a disposición de las autoridades cuatro personas que se encontraban realizando labores de llenado de pipas.