CONASAMA responde a denuncias por carencias en hospitales psiquiátricos de la CDMX

La tensión dentro de dos de los hospitales psiquiátricos más importantes de la Ciudad de México escaló hasta las calles.

Entre reclamos por carencias, protestas y acusaciones de abandono a pacientes vulnerables, las autoridades sanitarias salieron a responder públicamente a las denuncias realizadas por trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.

En Ovaciones te damos todos los detalles de lo que sucede con las denuncias que trabajadores de los hospitales psiquiátricos han hecho.





CONASAMA responde a denuncias de hospitales psiquiátricos

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) informó que mantiene un "diálogo permanente" con el personal de ambos hospitales, luego de la manifestación realizada este martes en las inmediaciones de las unidades médicas y sobre la calzada de Tlalpan.

En un comunicado, la dependencia aseguró que ya se emitió el fallo de la Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de alimentos, medida que, según indicó, permitirá garantizar la continuidad del suministro de dietas para pacientes y trabajadores.

Además, la institución subrayó que "en ningún momento se ha suspendido la prestación de este servicio ni se ha afectado la atención alimentaria de los pacientes".

Respecto al proyecto de albergue, la Comisión señaló que su propósito es ofrecer un espacio "digno, seguro y accesible" para madres, padres, tutores y familiares de pacientes durante los procesos de atención médica.

También precisó que actualmente se encuentra en la etapa de identificación del sitio más adecuado para su construcción.

Asimismo, la CONASAMA reiteró su compromiso con los pacientes y sus familias y aseguró que continuará atendiendo las inquietudes del personal.

¿Qué piden los trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro?

Las declaraciones de la dependencia contrastan con las denuncias hechas por trabajadores, quienes afirman que desde el pasado 10 de junio el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro carece de servicio de comedor para pacientes y empleados.

De acuerdo con testimonios anónimos, los menores hospitalizados únicamente han recibido alimentos como sándwiches, hot dogs y gelatina, situación que consideran insuficiente, especialmente para pacientes que requieren dietas especiales por razones médicas.

Los empleados también denunciaron un presunto desabasto de medicamentos, falta de insumos básicos y carencias administrativas que, aseguran, se han agravado en los últimos años.

Autoridades acuden a las instalaciones pero para proyecto en terrenos del hospital

Otro de los puntos que ha generado inconformidad entre el personal es el supuesto interés de las autoridades por utilizar parte de los terrenos del Hospital Psiquiátrico Infantil para desarrollar un proyecto de albergue y otras instalaciones.

Los trabajadores aseguran que las autoridades acudieron recientemente al nosocomio no para atender las carencias denunciadas, sino por el interés en una porción del predio.

Incluso, durante una visita del secretario de Salud, David Kershenobich, empleados reclamaron la falta de alimentos para los pacientes y exigieron mayor atención a las necesidades del hospital.

Las protestas de los trabajadores derivaron en bloqueos sobre la calzada de Tlalpan, exponiendo las condiciones en las que operan las instituciones de salud mental en México, así como la atención que reciben las infancias y adolescencias que dependen de estos servicios especializados.

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