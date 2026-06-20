Concanaco-Servytur impulsa oportunidades comerciales en Norte de África

¿Qué oportunidades ofrece el Norte de África para México?

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco-Servytur), busca abrir mercados a sus agremiados y está acercando información estratégica, para generar alianzas empresariales y abrir nuevas oportunidades de negocio a las empresas del país.

Para ello, en colaboración con la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC), se llevó a cabo el webinar "Oportunidades Comerciales del Norte de África", toda vez que para los sectores de comercio, servicios y turismo, la región del Norte de África representa una alternativa con alto potencial de crecimiento.

Integrada por economías como Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Sudán, concentra una población superior a los 272 millones de habitantes y se consolida como una plataforma logística y comercial clave.

Sectores como el de agroalimentos, alimentos y bebidas, manufactura industrial, autopartes, construcción, dispositivos médicos, insumos hospitalarios y productos farmacéuticos destacan entre las áreas con mayor potencial para las empresas mexicanas.

"México cuenta con empresas, productos y servicios capaces de competir en los mercados más dinámicos del mundo. Debemos ampliar nuestra visión comercial, identificar nuevas oportunidades y construir alianzas estratégicas que crecer más allá de nuestras fronteras", dijo el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre.

Observó que la relación comercial entre México y los países del Norte de África muestra oportunidades importantes de expansión.

Durante 2025, el intercambio comercial con la región superó los mil 300 millones de dólares, destacando mercados como Marruecos, Egipto y Túnez como socios estratégicos para la oferta exportable mexicana.

En tanto, Mariana Tuma, presidenta de la CAMIC, enfatizó que "el contexto político actual de México nos obliga a mirar hacia nuevos mercados. Durante años hemos hablado de diversificación, pero hoy es más urgente que nunca que el empresariado mexicano explore destinos que no han sido tradicionalmente prioritarios.

Acciones de Concanaco-Servytur para la internacionalización empresarial

"Ampliar nuestra mirada no solo nos daría mayor autonomía, sino que también impulsaría el crecimiento sostenible del país", aseveró durante su participación.

Como parte de esta estrategia de internacionalización, la Concanaco-Servytur promoverá la Misión Comercial Multisectorial realizada por la CAMIC a El Cairo, Egipto, programada para noviembre de 2026, iniciativa que permitirá a empresarios mexicanos establecer contactos directos con compradores, importadores, distribuidores e inversionistas de la región.

La Confederación reconoce el trabajo que lleva a cabo la CAMIC para fortalecer los vínculos económicos entre México y los países de la Liga Árabe y considera que la diversificación comercial es un componente fundamental para incrementar la competitividad, fortalecer las exportaciones y generar nuevas oportunidades de inversión para las empresas mexicanas.