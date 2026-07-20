Concanaco y Hacienda fortalecen acceso a crédito para Mipymes

La Secretaría de Hacienda coincidió con la Concanaco-Servytur en la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación entre ambas instancias para acercar más opciones de financiamiento.

Acciones para fortalecer el financiamiento a Mipymes

Pero también, ampliar la difusión y el aprovechamiento de los programas de la Banca de Desarrollo, facilitando que un mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector comercio, servicios y turismo, conozcan y accedan a las herramientas financieras disponibles.

En el marco de un encuentro, ambas partes acordaron mantener un diálogo permanente para identificar áreas de oportunidad que permitan diseñar estrategias orientadas a ampliar el acceso al crédito, fortalecer la inclusión financiera y responder a las necesidades del sector que constituye el principal generador de empleo y actividad económica en el país.

En el marco de la Reunión de Comité Ejecutivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Carlos Alberto Reyes Martínez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, de Hacienda, destacó que el objetivo del encuentro es fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, para mejorar las oportunidades de financiamiento a las Mipymes mexicanas.

Durante el encuentro, que encabezó Octavio de la Torre, presidente del organismo confederado, se analizaron las oportunidades para fortalecer el acceso de los negocios familiares a los instrumentos que ofrecen las diversas instituciones que conforman la Banca de Desarrollo.

Compromiso institucional para ampliar el acceso al crédito

Ello, ello al partir de la premisa de que, el financiamiento es un elemento indispensable para impulsar la inversión, la productividad, la innovación y la generación de empleo.

"Las Mipymes necesitan financiamiento oportuno para crecer, innovar y generar más empleos. Acercar la Banca de Desarrollo a los negocios familiares significa abrir oportunidades para miles de empresarios que todos los días impulsan la economía de sus comunidades. Nuestro compromiso es seguir construyendo puentes entre las instituciones financieras y quienes producen, comercian, invierten y generan bienestar en México", dijo el presidente de la Concanaco-Servytur.

Para la Confederación, fortalecer la colaboración con la Banca de Desarrollo significa fortalecer a las empresas mexicanas, una mayor disponibilidad de financiamiento impulsa la inversión productiva, acelera la modernización de los negocios y genera condiciones para un crecimiento económico más incluyente, competitivo y equitativo.

Asimismo, dijo que reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para impulsar mecanismos que permitan a más empresas acceder a financiamiento, fortalecer su competitividad y contribuir al desarrollo económico de México.