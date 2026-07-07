Envejecimiento poblacional obliga al sistema financiero a mejorar atención a adultos mayores

Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), destacó la necesidad que todos los servicios bancarios y financieros, así como las instituciones de seguros y las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, mantengan la atención personal en sus oficinas.

Impacto del envejecimiento poblacional en el sistema financiero

Ello, señaló, porque las personas de la tercera edad, pero también las generaciones que ya están sobre los 30 o 40 años, estarán solicitando atención personal, no sólo virtual, toda vez que "finalmente las personas son así, tiende a requerir la atención de un ser humano".

Y es que el envejecimiento de la población está redefiniendo los retos del sistema financiero, porque cada vez más personas adultas mayores utilizan productos y servicios financieros, lo que hace indispensable que las instituciones ofrezcan una atención especializada, accesible y libre de barreras.

En México, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), actualmente viven más de 17 millones de personas adultas mayores y, para mediados de siglo, representarán cerca del 25% de la población.

"Esta transformación ya se refleja en el sistema financiero. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 86% de las personas adultas mayores cuenta con al menos un producto financiero formal.

"No obstante, la brecha digital sigue siendo uno de los principales desafíos: únicamente cuatro de cada diez personas de 65 años o más utilizan internet, lo que incrementa la necesidad de ofrecer atención presencial, acompañamiento y orientación especializada", destacó la Condusef.

Por ello, dijo que renovar a Afore SURA la insignia "Compromiso en la Atención a las Personas Adultas Mayores", es reconocer a las Administradoras que fortalecen la orientación previsional y promueven una adecuada comprensión de los servicios relacionados con la cuenta individual, contribuyendo a la protección del patrimonio y bienestar de las personas adultas mayores.

Acciones de Afore SURA para la atención a personas adultas mayores

Rosado aseguró que este distintivo se basa en 10 principios básicos emitidos por la Condusef en 2022, orientados a garantizar claridad, accesibilidad y respeto en la atención a este sector, que representa el 12.8% de la población en México.

Como parte de este compromiso, Afore SURA implementó un Protocolo de Atención para las Personas Adultas Mayores, dijo Emilio Bertrán, director general de la Afore, al brindar atención especializada a más de 600 mil clientes de este segmento.

Explicó que entre los ejes de este protocolo destacan la atención preferente con menores tiempos de espera, accesibilidad mediante una red de 61 sucursales y plataformas digitales, así como las Caravanas Adulto Mayor que acercan trámites a quienes enfrentan dificultades de traslado.

Además, dijo, la compañía brinda orientación continua a través de herramientas de educación financiera y la línea telefónica Ruta de la Pensión.