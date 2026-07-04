Consumidores mexicanos no confían que la economía esté mejor este año: BASE

Los resultados de la confianza del consumidor a junio pasado, que dieron a conocer el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refleja que la población todavía percibe una situación económica más débil que la de hace un año, esto es, con respecto a junio de 2025 y por ello, la gran mayoría de la población sigue siendo cautelosa para hacer compras.

Si bien los datos muestran una recuperación mensual para la mayoría de los componentes de la confianza del consumidor tras varios meses de deterioro, en la comparación anual la mayoría de los componentes continúa a la baja y acumula rachas prolongadas de caídas.

Pero además, se observa que no hay confianza de que la situación del país mejore, pues el indicador sigue por debajo de los 40 puntos, observa un análisis de Grupo Financiero BASE.

Y es que, el viernes pasado, los datos que dieron a conocer el Banxico y el INEGI, señalan que el indicador de confianza del consumidor (ICC) se ubicó en 43.80 puntos en junio pasado, subiendo 0.37 puntos respecto al mes anterior, pero en su comparación anual cayó 1.76 puntos.

Análisis de los componentes y tendencias del indicador

Así, "acumula 18 meses consecutivos de caídas, algo que no ocurría desde el periodo entre abril de 2013 y octubre de 2014, cuando se observaron disminuciones anuales durante 19 meses consecutivos".

A su interior, el componente que responde a la pregunta sobre la situación económica de los miembros del hogar en este momento en comparación con hace 12 meses, mostró un aumento de 1.21 puntos mensual para ubicarse en 51.21 puntos, y en la comparación anual cayó 0.42 puntos, sumando 18 caídas en los últimos 20 meses.

Por lo que toca al rubro que responde a la pregunta sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses en comparación con la actual, mostró una caída de 0.96 puntos mensual a 56.43 puntos, su menor nivel desde febrero de este año, y en su comparación anual cayó 1.51 puntos, acumulando disminuciones en 16 de los últimos 18 meses.

En cuanto al subindicador que responde a la pregunta sobre la situación económica del país en comparación con hace 12 meses, mostró un avance de 0.71 puntos para ubicarse en 37.53 puntos.

Pero comparado con el mismo mes de 2025, cayó 3.36 puntos y acumula 19 meses de caídas, "algo que no ocurría desde el periodo entre diciembre de 2006 y enero de 2010, cuando retrocedió durante 38 meses consecutivos".

Sobre el componente que responde a la pregunta sobre la situación económica del país dentro de 12 meses en comparación con la actual, subió 0.26 puntos mensual a 43.65 puntos.

De esta forma, en la comparación anual muestra una caída de 4.37 puntos, sumando 18 meses a la baja, algo que no ocurría desde el periodo entre julio de 2015 y junio de 2017, cuando cayó durante 24 meses consecutivos.

Y al responder a la pregunta sobre las posibilidades actuales de adquirir bienes duraderos, el indicador aumentó 1.07 puntos mensual para ubicarse en 30.02 puntos, con lo que la comparación anual subió 0.64 puntos, "interrumpiendo una racha de cuatro caídas anuales consecutivas".

Tras lo anterior, Grupo Financiero BASE comenta que los resultados de la confianza del consumidor a junio pasado, si bien tiene una recuperación mensual, no terminan por consolidarse.

Lo cual sigue afectando a la economía del país, como se ha visto en varios de sus indicadores, como el de consumo privado, el mismo Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), al ser uno de los principales motores del Producto Interno Bruto (PIB), junto con la inversión privada nacional.