Se confirma el asesinato de la periodista Roxana Guzmán; hay ocho detenidos

Se confirmó la muerte de la periodista identificada con las iniciales Roxana Guzmán, luego de haber sido privada de la libertad, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que informó además la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con el homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía, las detenciones se lograron gracias a la investigación realizada por agentes ministeriales, análisis de información y trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a los posibles responsables; con base en ello, un juez autorizó 8 órdenes de aprehensión.

La dependencia estatal informó además que los estudios realizados a los restos localizados en días anteriores durante las investigaciones permitieron confirmar que pertenecen a la periodista desaparecida, lo que ayudó a fortalecer el caso.

Quiénes fueron detenidos

Entre los detenidos se encuentran tres hombres identificados como Javier Iván "N", José del Carmen "N" y Luis Arturo "N", quienes son señalados por su posible participación en el secuestro y posterior homicidio de la periodista.

De acuerdo con la investigación, estas personas habrían actuado junto con una mujer identificada como Karen Monserrat "N".

También fueron detenidos cuatro expolicías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes presuntamente ayudaron al grupo delictivo proporcionando apoyo como transporte, comida y otros recursos durante los hechos.

8 detenidos: Foto: FGE.



Situación legal

Las ocho personas detenidas ya fueron entregadas a un juez, quien decidirá en las próximas audiencias si serán vinculadas a proceso y bajo qué condiciones enfrentarán el caso.

La Fiscalía de Veracruz señaló que el caso se trabajó con distintos métodos de investigación y reiteró que su objetivo es esclarecer los hechos, castigar a los responsables y garantizar justicia para la víctima.