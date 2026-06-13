Banda toca corrido vinculado a personaje del narcotráfico dentro del Congreso de Michoacán

Una celebración realizada dentro del Congreso de Michoacán terminó en polémica luego de que una banda musical ingresara al recinto legislativo para interpretar un corrido que ha sido vinculado con un personaje relacionado con los orígenes del narcotráfico en México.

Los hechos ocurrieron durante un festejo por el Día del Padre organizado para trabajadores del Poder Legislativo estatal, donde participó la agrupación Carnavalito, originaria del municipio de Tarímbaro. Durante el evento, la banda interpretó la canción "Se les peló Baltazar", mientras varios asistentes acompañaban la presentación.

La situación generó críticas debido a que el evento se realizó dentro del Congreso de Michoacán y porque la pieza musical ha sido asociada con Baltazar Díaz Vega, conocido como "El Balta", personaje mencionado en distintas publicaciones periodísticas por su presunta relación con Ismael "El Mayo" Zambada.

La elección del tema también llamó la atención por una coincidencia que no pasó desapercibida en redes sociales. Aunque el corrido "Se les peló Baltazar", popularizado por agrupaciones como La Arrolladora Banda El Limón, está dedicado a "El Balta", usuarios destacaron la similitud entre el nombre del personaje de la canción y el del diputado Baltazar Gaona García, quien invitó a la agrupación al recinto legislativo.

Sin embargo, no existe evidencia de que la interpretación estuviera relacionada con el legislador, más allá de la coincidencia de nombres.