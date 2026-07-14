¿Qué pasó con tu Afore? Estos son los millones que ganaron los ahorros de los trabajadores en 2026

La Comisión nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer que los ahorros de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) obtuvieron plusvalíasen el primer smestre de este año, po r 484 mil 079 millones de pesos .

Sin embargo, ello significó una caída de 9.0% respecto a las obtenidas en el mismo periodo de 2025, ante la estrepitosa volatilidad que se observó en los mercados de más de 415 mil millones de pesos por el inicio de la guerra en Irán en marzo anterior.

Pero además, para junio pasado, los ahorros para el retiro en las Afores obtuvieron rendimientos por 7 mil 659 millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con lo que se sumaron 3 meses consecutivos de plusvalías.

Sin embargo, la cifra en su comparación mensual resultó considerablemente inferior a los 239 mil 481 millones de pesos registrados en mayo anterior, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Asimismo, indicó que entre julio de 2025 y junio de 2026, las Afores acumularon plusvalías por 1.1 billones de pesos, reflejando la recuperación de los mercados y el crecimiento sostenido del ahorro pensionario administrado por el sistema.

Cabe señalar que las plusvalías representan el incremento en el valor de las inversiones hechas por las Afores con los recursos de los trabajadores.

Además, estas ganancias se generan cuando los activos financieros aumentan de precio o producen mayores rendimientos, lo que se refleja en un incremento del saldo de las cuentas individuales de ahorro para el retiro.

Mientras que las minusvalías se observan cuando los activos reducen su precio o resultan con menores rendimientos.

Funcionamiento y composición de las inversiones de las Afores

Sin embargo, tanto las plusvalías como las minusvalías se concretan cuando el trabajador se jubila o hace un retiro anticipado de su dinero.

En la actualidad, las Afores administran 70.3 millones de cuentas de ahorro para el retiro con más de 9 billones de pesos, lo que equivale a alrededor de 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Asimismo, cabe recordar que las Afores invierten los ahorros de los trabajadores a través de Siefores generacionales en activos como acciones en las bolsas de valores, bonos de deuda, Fibras, estructurados, divisas, entre otros, y esas inversiones generan rendimientos positivos o negativos a partir del comportamiento que tengan en los mercados.