Reforma magisterial se definirá escuela por escuela, no en la mañanera: Sheinbaum

La reforma al sistema de promoción y evaluación del magisterio no se debatirá en la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la propuesta de abrir un espacio para confrontar públicamente las posiciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sostuvo que la discusión debe trasladarse a las escuelas.

Durante la conferencia, la mandataria respondió a la propuesta de que funcionarios federales y representantes de la CNTE expusieran sus argumentos en un foro similar al utilizado durante la pandemia para explicar políticas públicas. Su respuesta fue negativa.

"No estoy de acuerdo con esa propuesta", respondió. Añadió que la Presidencia cuenta con su propio espacio de comunicación y que la CNTE también dispone de canales para difundir su postura.

Sheinbaum defendió que la consulta se desarrolle escuela por escuela, con la participación directa de maestras y maestros mediante voto secreto. Argumentó que las decisiones sobre la carrera magisterial no pueden quedar únicamente en manos de la dirigencia de la CNTE.



Sheinbaum defendió que la consulta se desarrolle escuela por escuela. Foto: Cuartoscuro

"La decisión corresponde a todo el magisterio"

La presidenta subrayó que la CNTE tiene representación sindical en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, pero recordó que la reforma involucra a trabajadores de la educación de todo el país.

"¿Quién tiene que opinar? Las maestras y los maestros de todo el país", afirmó.

Como ejemplo, señaló que algunos sectores de la CNTE plantean regresar a las comisiones mixtas para definir promociones laborales, propuesta con la que expresó su desacuerdo.

El debate seguirá fuera de Palacio Nacional

Sheinbaum insistió en que el intercambio de posturas puede darse en el espacio público, pero descartó convertir la conferencia presidencial en un foro para discutir la reforma.

"La Presidencia de la República tiene su espacio de difusión. La CNTE tiene su espacio para debatir y para hablar públicamente", sostuvo.

La mandataria reiteró que el gobierno continuará con la consulta directa en los planteles para definir los cambios al sistema de promoción docente y reiteró que el objetivo es escuchar al conjunto del magisterio, no únicamente a las organizaciones sindicales.