Colectivos llaman a marchar el día del arranque del Mundial en la CDMX

A través de redes sociales, diversos activistas, colectivos, organizaciones sociales y ciudadanos han difundido una convocatoria para realizar una mega marcha el próximo 11 de junio en las inmediaciones del Estadio Banorte, donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria llama a participar en una manifestación pacífica encabezada por colectivos de familiares de personas desaparecidas, maestros, pensionados, trabajadores de la salud, colectivos ciudadanos unidos por seguridad, transportistas y organizaciones campesinas.

Los organizadores aseguran que el objetivo es visibilizar distintas problemáticas sociales aprovechando la atención internacional que generará el arranque del torneo.

"Ese día el mundo va a ver al México que el régimen quiere esconder". Expresan usuarios en redes.

De acuerdo con los mensajes difundidos en plataformas digitales, los asistentes han sido convocados a vestir de blanco, portar banderas de México y fotografías de personas desaparecidas, además de evitar cualquier tipo de confrontación durante la jornada.

"La consigna es una sola: CALMA. DISCIPLINA. PAZ. PLAYERA BLANCA. FOTOS DE DESAPARECIDOS. CERO VIOLENCIA. CERO PROVOCACIONES".

La movilización contempla salidas desde diversos puntos de la capital, entre ellos Insurgentes Sur, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, avenida del Imán y avenida Santa Úrsula. Los contingentes avanzarían hacia el Estadio Banorte, donde se prevé la concentración final alrededor de las 13:00 horas.

Además, los organizadores han exhortado a los asistentes a grabar el desarrollo de la movilización y mantener una actitud pacífica durante toda la jornada.

La movilización se da en un contexto de protestas y demandas impulsadas por distintos sectores sociales.

Entre ellos se encuentran integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantienen demandas relacionadas con salarios, pensiones y condiciones laborales, así como colectivos de búsqueda que han realizado actividades para visibilizar las desapariciones en México.