Morena mueve sus fichas: revisa a los aspirantes para la coordinación estatal en Chihuahua

La decisión sobre quién encabezará la coordinación estatal en Defensa de la Transformación en Chihuahua la tomará Morena con base en sus propias reglas, aunque habrá alianza, aseguró la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Morena definirá coordinación estatal en Chihuahua pese a apoyos aliados

Luego de que los partidos aliados se dividieron por el apoyo a la senadora Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, Montiel reconoció que es parte de la organización interna del PT y PVEM apoyar a los aspirantes que quiera, pero las decisiones se tomarán en Morena.

"Algunos candidatos son apoyados por el Partido Verde o por el Partido del Trabajo, es indistinto a su militancia. Tanto los partidos como los aspirantes están en su derecho de buscar los apoyos para lograr ser coordinadores. Hemos planteado ir en una alianza conjunta, el PT le ha manifestado su apoyo a la senadora", dijo al ser cuestionada sobre este tema.

Por lo que se refiere a la revisión de los expedientes de los aspirantes que se recibieron en este proceso interno, Montiel Reyes precisó que están siendo revisados y hasta que termine el proceso se dará a conocer quiénes pasarán a las encuestas.

Montiel aclara situación de gobernadora de Baja California y diferencia con Chihuahua

Al referirse a las grabaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo que ella ya aclaró que se trató de una llamada privada sobre gestiones personales y las autoridades ya descartaron que estuviera en riesgo información de seguridad nacional.

Insistió en que lo que se dice en esta llamada no significa que alguien venga e intervenga en las políticas de seguridad de México. "Como sabemos la gobernadora tiene un tema de visa y está gestionando recuperarla", insistió.

Montiel Reyes agregó que, en el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, son cosas distintas, por un lado hay agentes de la CIA interviniendo en acciones de seguridad sin convenio con el gobierno de México y por el otro lado hay un diálogo que hemos conocido y la gobernadora de Baja California ha aclarado.

Tras cerrar filas nuevamente con la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos, la lideresa partidista acusó que la oposición se refleja cómo es, porque llamarlos a la unidad nacional en torno a la defensa de nuestros connacionales es algo que va más allá de las posturas ideológicas y de partidos.

"Es muy mezquino por parte de los dirigentes de oposición no atender el llamado de unidad, es un momento donde la patria debe ponerse al centro. Ellos siempre regateándole a México, ellos son el conservadurismo extremo", concluyó.